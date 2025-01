Dakar 2025: tutti gli italiani in gara. Paolo Lucci con le migliori credenziali tra le moto, c’è Petrucci nei camion

Da domani si comincia a fare sul serio. Sarà tempo di prologo nell’edizione 2025 della Dakar, la n.47 della Maratona nel deserto. Il rally raid più famoso del mondo prenderà il via e per la sesta volta spetterà all’Arabia Saudita essere teatro della competizione. I 79 km di domani a Bisha, di cui 29 cronometrati, saranno solo un piccolissimo antipasto. I concorrenti, infatti, dovranno mettere nel proprio diario di bordo ben 5146 km di prove speciali, per un totale di 7706 considerando anche i trasferimenti. Tutto questo ci sarà da fare, partendo dalla menzionata Bisha e giungendo a Shubaytah.

In una partecipazione da record, con 807 piloti e 493 veicoli, in casa Italia si proverà a dire la propria, nella consapevolezza di non avere i mezzi per ambire al vertice. Le maggiori ambizioni le potrebbe nutrire tra le moto il solito Paolo Lucci, secondo nella categoria Rally2 nel 2023.

Il nativo di Castiglion Fiorentino, la stessa città natale di una leggenda della Dakar come Fabrizio Meoni, ha faticato a trovare un budget adeguato per competere, ma per sua fortuna una nuova opportunità di correre si è presentata con la Honda: “Correrò con una nuova moto nel Rally 2 con l’assistenza di RS Moto. Quindi sono felice e mi sento pronto dopo un lungo allenamento. Quindi, spero di divertirmi e di fare buoni risultati“, i suoi propositi.

Sempre su Honda, ma nella classe senza assistenza, Tiziano Internò, il cui obiettivo sarà raggiungere il traguardo per creare una vera e propria narrazione in favore dei fan su Youtube, essendo gestore del canale “RallyPOV“. Ad arricchire la cerchia tricolore Tommaso Montanari, pluricampione italiano Motorally, che sarà sulla XEF 450 Rally Factory. Risponderanno presente anche Lorenzo Maestrami, Manuel Lucchese, Ottavio Missoni, Andrea Winkler, Jader Giraldi e Cesare Zacchetti. L’obiettivo sarà giungere alla fine e godersi l’avventura.

Tra le auto ci saranno Maurizio Gerini, nuovamente navigatore di Laia Sanz a bordo del buggy Century Racing CR6-T #223, Eugenio Amos e Paolo Ceci su MD Optimus #236, Agostino Rizzardi e Francesca Gasperi sempre su Century Racing CR6-T #260, mentre nella categoria Challenger/SSV (classi riservate alle quattro ruote ‘leggere’) correranno Gianpaolo Bedin e Alberto Marcon su Buggy Raitec RT3B #355, Michele Cinotto e Alberto Bertoldi su Polaris RZR XP Pro #414, Pietro Cinotto e Martino Albertini su Polaris Pro R #431, Enrico Gaspari su Polaris RZR Pro R #406, Stefano Marrini e Matteo Lardori su BRP Can-Am Maverick X3 Turbo R #438.

Nei camion competeranno Claudio Bellina, Danilo Petrucci e Marco Arnoletti su Iveco Powerstar #608. Petrucci, ex centauro in MotoGP e impegnato in Superbike con il Team Barni, sarà al via, alternandosi alla guida con Bellina, mentre il navigatore sarà Arnoletti. Dopo l’esperienza nel 2022, quando corse in sella alla KTM 450 tra le moto, una nuova avventura per il ternano. Ad arricchire il roster ci saranno anche Paolo Calabria, Loris Calubini e Giuseppe Fortuna su Man TGA #619, Giulio Verzelletti, Antonio e Carlo Cabini a bordo dell’Iveco Powerstar #633, Cesare Rickler Del Mare e Aldo De Lorenzo su Iveco Powerstar #636, Niccolò Funaioli nel ruolo di meccanico del Tatra 815 #641 e David Giovannetti su Unimog U4023 #647.