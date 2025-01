Dakar 2025, tappa di oggi Shubaytah-Shubaytah: orari, programma, tv, streaming

Dopo un prologo e undici tappe ufficiali, quest’oggi va in scena l’ultima prova speciale della Dakar 2025 con partenza e arrivo nei pressi di Shubaytah. C’è grande attesa per la frazione conclusiva della 47ma edizione del rally raid più prestigioso e impegnativo al mondo, che si disputa interamente in Arabia Saudita per il sesto anno consecutivo.

La giornata finale di questa massacrante “Maratona del Deserto” propone un tratto di trasferimento di 70 chilometri ed una prova speciale di soli 61 chilometri (la più breve del rally, escludendo il prologo inaugurale) tra le dune e la sabbia dell’Empty Quarter. A differenza di tutte le altre prove di questa edizione, è prevista una specie di mass start sia per le moto che per le auto con delle partenze a blocchi.

Per fare un esempio pratico, i primi quattro della classifica generale tra le auto prenderanno il via della speciale in contemporanea alle ore 8.40 italiane. Gruppi molto più folti e numerosi invece per quanto riguarda le moto, con i migliori quindici della graduatoria assoluta che scatteranno tutti insieme alle ore 6.50 per assegnare l’ultima vittoria di tappa e stabilire la classifica definitiva della manifestazione.

La gara delle moto si aprirà alle ore 6.00 con la partenza del primo gruppo, mentre quella delle auto prenderà il via alle ore 8.00. Una sintesi della tappa sarà visibile stasera alle ore 21.00 in tv su Eurosport 1, mentre OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO DAKAR OGGI

Venerdì 17 gennaio

Ore 6.00 partenza moto

Ore 8.00 partenza auto

Ore 11.20 partenza camion

PROGRAMMA DAKAR OGGI: COME SEGUIRE LA TAPPA IN TV O STREAMING

Tv: sintesi in differita su Eurosport 2 (211) alle ore 21.00.

Streaming: la sintesi sarà su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.