Dakar 2025, tappa di oggi Bisha-Al Henakiyah: orari, programma, tv, streaming

Archiviata la divertentissima marathon di 48 ore, la Dakar 2025 si appresta a vivere il suo terzo stage. Oggi, martedì 7 gennaio, le categorie di auto, moto e camion percorreranno 466 km complessivi (366 km di speciale) in un percorso che comincerà a Bisha e terminerà Ad Al Henakiyah.

Si tratta di un cammino molto rapido e scorrevole, collocato appositamente dopo la maratona proprio per allentare un po’ la pressione ai partecipanti in gara. C’è tanta attesa per i protagonisti più in lizza, tutti motivati ad aumentare i rispettivi distacchi nelle rispettive prove.

Ma qual è la situazione attuale? Nelle moto conduce Sanders con il tempo di 16:10:31, seguito da Howes (+12:36) e Branch (+12:40). Tra le auto spicca invece la leadership di Lategan/Cummings, attualmente con 4:45 di vantaggio rispetto a Al Rajhi-Gottschalk. Terzi invece Al Attiyah-Boulanger con +11:14. Tra i camion da segnalare il primo posto provvisorio del team capitanato da Macik che, con 17:24:29, guida le operazioni tenendo a +8:54 Loprais e a+38:50 Zala.

La Dakar 2025 è trasmessa in tv su Eurosport1 HD (210) con una sintesi quotidiana dello stage in programma. In streaming si potrà vedere su discovery+, SkyGo, NOW e DAZN. Ci sarà anche la possibilità di seguire sui canali ufficiali YouTube e Facebook di Rally Dakar. OA Sport vi offrirà una DIRETTA LIVE testuale per ogni tappa della Corsa più dura del mondo.

PROGRAMMA DAKAR 2025 OGGI (orari italiani)

Martedì 7 gennaio

Ore 7:25 Partenza moto

Ore 8:10 Partenza auto

Ore 9:35 Partenza camion

PROGRAMMA DAKAR 2025 STAGE 3: COME SEGUIRE L’EVENTO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista. Sintesi su Eurosport1 dalle 21.00

Diretta streaming: la sintesi sarà su discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport