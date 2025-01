Dakar 2025, tappa di oggi Al Duwadimi-Al Duwadimi: orari 12 gennaio, programma, tv, streaming

Prosegue la Dakar 2025, l’iconica maratona del deserto che nella giornata odierna ospiterà la settima tappa. Il percorso prevede una partenza e un arrivo ad Al Duwadimi con un percorso di 419 km di speciale e i 297 km di trasferimento.

Un po’ come già successo con l’appuntamento di ieri, anche in questo caso il chilometraggio si rivelerà un fattore importantissimo della corsa. I piloti dovranno infatti dovranno fare i conti con tantissima sabbia e dune. Due elementi che non possono certamente fare dormire sogni tranquilli a nessuno, compresi quei protagonisti in questo momento saldamente in prima posizione.

Ma qual è lo scenario attuale per ciò che concerne le classifiche? Tra le moto Daniel Sanders comanda con un vantaggio di ben 11:46 su Tosha Schareina; terzo invece Adrien Van Beveren a 19:11. Quarto posto inoltre per Ricky Brabec a 23:18, mentre è quinto Skyler Howes con un margine di 27:25. Nelle auto svetta sempre Henk Lategan, a 7’16” sul padrone di casa Yazeed Al Rajhi secondo precedendo Mattias Ekstrom (22:27) ed Al-Attiyah (30:25). Nei camion infine Martin Macik è in testa con 36:35:08 e un vantaggio importante rispetto a Mitchel Van den Brink, per ora secondo a +1:49:33, mentre il ritardo di Ales Loprais è di 2:41:13.

La Dakar 2025 è trasmessa in tv su Eurosport2 HD (211) con una sintesi quotidiana dello stage in programma. In streaming si potrà vedere su discovery+, SkyGo, NOW e DAZN. Ci sarà anche la possibilità di seguire sui canali ufficiali YouTube e Facebook di Rally Dakar. OA Sport vi offrirà una DIRETTA LIVE testuale per ogni tappa della Corsa più dura del mondo.

PROGRAMMA DAKAR 2025 OGGI (orari italiani)

Domenica 12 gennaio

Ore 6:00 Partenza moto

Ore 6:30 Partenza auto

Ore 7:48 Partenza camion

PROGRAMMA DAKAR 2025 STAGE 7: COME SEGUIRE L’EVENTO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista. Sintesi su Eurosport2 dalle 21.00

Diretta streaming: la sintesi sarà su discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport