Dakar 2025 in tv: dove vederla, programma, streaming

Sta per scattare la 47ª edizione della Dakar che si svolgerà ancora in Arabia Saudita, per la sesta volta nella storia. Un percorso estremo, dispendioso e durissimo per la Maratona nel deserto. I concorrenti su auto, moto e camion (la categoria quad è stata tolta) dovranno affrontare un totale di 5146 chilometri di speciale, 7706 tenendo conto anche dei trasferimenti, da Bisha a Shubaytah: saranno due settimane davvero estreme.

Mai ci sono state queste partecipazioni per questa manifestazione con un totale complessivo di 807 piloti e 493 veicoli. Confermata dopo lo scorso anno la super speciale di 48 ore che è stata la novità del 2024. Una tappa lunga due giorni in cui piloti dovranno fermarsi all’arrivo del tramonto e raggiungere l’aria di bivacco più vicina. Si dovrà dormire nel deserto e completare la frazione nel day-2. Si aprirà con il classico prologo da Bisha nella giornata di domani per dare il via alle 12 tappe previste.

L’edizione 2025 della Dakar sarà trasmessa in tv su Eurosport 2 in differita durante la sera dopo ogni tappa. In streaming sarà disponibile su Discovery+, Sky Go, NOW e su DAZN. Vi sarà anche la possibilità di seguire sui canali ufficiali YouTube e Facebook di Rally Dakar. OA Sport vi offrirà una DIRETTA LIVE testuale per ogni tappa della Maratona del deserto.

TAPPE DAKAR 2025

Prologo – 3 gennaio 2025 BISHA > BISHA 79 km (totali) | 29 km (cronometrati)

Tappa 1 – 4 gennaio 2025 BISHA > BISHA 500 km | 412 km

Tappa 2 (superstage-48 ore) 5-6 gennaio 2025 BISHA > BISHA 1057 km | 965 km

Tappa 3 – 7 gennaio 2025 BISHA > AL HENAKIYAH 845 km | 496 km

Tappa 4 – 8 gennaio 2025 AL HENAKIYAH > ALULA 588 km | 415 km

Tappa 5 – 9 gennaio 2025 ALULA > HAIL 491 km | 428 km

Giorno di riposo – 10 gennaio 2025 HAIL

Tappa 6 – 11 gennaio 2025 HAIL > AL DUWADIMI 829 km | 606 km

Tappa 7 – 12 gennaio 2025 AL DUWADIMI > AL DUWADIMI 745 km | 481 km

Tappa 8 -13 gennaio 2025 AL DUWADIMI > RIYADH 733 km | 487 km

Tappa 9 – 14 gennaio 2025 RIYADH > HARADH 589 km | 357 km

Tappa 10 – 15 gennaio 2025 HARADH > SHUBAYTAH 638 km | 119 km

Tappa 11 – 16 gennaio 2025 SHUBAYTAH > SHUBAYTAH 506 km | 280 km

Tappa 12 – 17 gennaio 2025 SHUBAYTAH > SHUBAYTAH 205 km | 134 km

PROGRAMMA DAKAR 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 con la sintesi in differita in serata

Diretta streaming: Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, canali ufficiali YouTube e Facebook di Rally Dakar.

Diretta testuale: OA Sport.