Dakar 2025: Ales Loprais vince anche la decima tappa tra i camion. Ma cambia poco nella generale

Va in archivio senza particolari scossoni la decima tappa della Dakar 2025 per ciò che concerne la categoria camion. Un appuntamento che ha visto vincere Ales Loprais (Instrade Loprais Team De Rooy FPT) in un successo che muove di poco o nulla la situazione, ben definita, nella classifica generale.

Ma andiamo con ordine. Il pilota ceco, affiancato da Kripal e Rodewald è arrivato davanti a tutti un uno degli stage più particolari dell’intera rassegna, quello contrassegnato da solo 120 km di speciale con partenza da Haradh ed arrivo a Shubaytah corsi su un terreno costituito da sabbia e da dune. Loprais, terzo al primo rilevamento, ha preso la testa della gara al passaggio 297, tagliando così il traguardo con il timing di 2:22:41.

Vicinissimi, o forse meglio dire praticamente attaccati, gli altri protagonisti. A cominciare da Mitchel van den Brink (con Torrallardona e van De Pol, Eurol Rally Sport), il quale ha dovuto cedere il passo all’avversario per appena +0.48. Vicinissimo anche il leader Martin Macik (con Tomasek e Svanda, MM Technology) che si è accontentato della terza piazza con +2:23. Giornata no poi per Vaidotas Zala (con Fiuza e Van Grol, Skuba Team de Rooy FPT) quinto con +23:46 oltre che per Kees Koolen (con De Graaf e Kozlovsky, MM Technology), attardato di 45 minuti all’ultimo rilevamento.

Martin Macik continua dunque a guidare le operazioni con il totale di 52:39:23 e si avvicina sempre di più alla vittoria. Van den Brink è infatti a +2:22:07, Loprais a +2:26.15. Domani, giovedì 16 gennaio, si disputerà una penultima tappa molto simile a questa appena andata in archivio: 125 km di speciale (232 km di trasferimento) con partenza ed arrivo a Shubaytah.