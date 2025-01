Dakar 2025: Ales Loprais si prende la nona tappa tra i camion. Macik saldamente al comando della generale

Ales Loprais ha vinto la nona tappa della Dakar 2025 nella categoria camion. Il pilota dell’Instrade Loprais Team De Rooy FPT, molto attardato nella classifica generale a causa del tempo perso negli appuntamenti precedenti, ha fatto suo il tragitto di 257 km (232 km di trasferimento) che ha collegato la Capitale Riyadh ad Haradh.

Il ceco, affiancato da Kripal e Rodewald, ha gravitato al quarto posto per buona parte di un percorso oggi contrassegnato dalla presenza costante di ghiaia, per poi balzare in seconda posizione al rilevamento 217 tallonando Mitchel van den Brink (con Torrallardona e van De Pol, Eurol Rally Sport).

Dopo essere sceso addirittura al terzo posto al penultimo passeggio cedendo il passo a Vaidotas Zala (con Fiuza e Van Grol, Skuba Team De Rooy FPT), Loprais ha quindi preso il comando delle operazioni al km 316, tagliando così il traguardo a 3:20:51, rifilando 1:51 a Van den Brink, alla fine secondo davanti a Zala, terzo a +5:42. Si è accontentato della quarta piazza invece il leader della classifica generale Martin Macik, il quale ha accusato un gap di soli 7:11, davvero acqua fresca considerato il suo vantaggio nel totale.

Dopo nove tappe infatti il vincitore della scorsa edizione conduce saldamente con il tempo di 50:13:59. Il primo inseguitore, Van den Brink, si attesta con +2:24:02 di ritardo, mentre Loprais è a 2:28.58. Domani, mercoledì 15 gennaio, andrà in scena il decimo, lungo, stage: 120 km di speciale, 520 di trasferimento da Haradh a Shubaytah. Dune e sabbia saranno le protagoniste principali.