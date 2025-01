Coppa Europa sci alpino oggi in tv: startlist slalom Zell Am See e Berchtesgaden, orari, programma, streaming

Sarà una domenica 19 gennaio davvero molto importante per quel che riguarda la Coppa Europa di sci alpino 2024-2025. Saranno in scena entrambi i comparti e, non solo, sia uomini che donne saranno protagonisti di due prove tra i pali stretti.

Il comparto maschile sarà impegnato a Berchtesgaden (Germania) per uno slalom tutto da vivere. La prima manche prenderà il via alle ore 10.00, mentre la seconda scatterà alle ore 13.00.

Per quanto riguarda le donne, invece, si gareggerà in quel di Zell am See (Austria). Anche in questo caso la prima manche scatterà alle ore 10.00, mentre la seconda prenderà il via alle ore 13.00.

Come seguire le gare in tv? Gli slalom di Coppa Europa non avranno copertura televisiva, ma si potranno seguire in streaming sul canale Youtube di FIS. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta delle gare.

PROGRAMMA COPPA EUROPA OGGI

Domenica 19 gennaio

Ore 10.00 prima manche slalom femminile Zell am See

Ore 10.00 prima manche slalom maschile Berchtesgaden

Ore 13.00 seconda manche slalom femminile Zell am See

Ore 13.00 seconda manche slalom maschile Berchtesgaden

PROGRAMMA COPPA EUROPA: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: canale Youtube FIS

Diretta scritta: OA Sport