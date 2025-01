Coppa Europa sci alpino oggi in tv: startlist discesa femminile Zauchensee, orario, programma, streaming

Si apre ufficialmente la tre-giorni di gare di Zauchensee (Austria) valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2024-2025. Dopo due giorni dedicate alle prove, da oggi si inizierà a fare sul serio con un programma davvero ricchissimo.

Si inizierà nella giornata odierna con la prima delle due discese (il via alle ore 10.15), dato che poi si replicherà domani, mentre venerdì 17 gennaio si chiuderà con il superG.

Come seguire l’evento in tv? La prima discesa di Zauchensee non avrà copertura tv. In streaming si potrà seguire sul canale Youtube di FIS. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta della gara.

PROGRAMMA COPPA EUROPA OGGI

Mercoledì 15 gennaio

Ore 10.15 Prima discesa femminile di Zauchensee

PROGRAMMA DISCESA ZAUCHENSEE: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Youtube di FIS

Diretta scritta: OA Sport

LA START LIST DELLA DISCESA

CLICCA QUI PER VISIONARE LA STARTLIST