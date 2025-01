Con lo slalom si va a concludere il weekend di Wengen, si annuncia grande battaglia per una gara imprevedibile

Si va ufficialmente a far calare il sipario sul fine settimana di Wengen (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024-2025. Dopo aver assistito a superG e discesa nelle due giornate precedenti oggi, come tradizione, ci attende l’ultima gara che sarà come tradizione lo slalom.

Quale sarà il programma? La prima manche sulla pista denominata Männlichen/Jungfrau prenderà il via alle ore 10.15, mentre la seconda e decisiva, scatterà alle ore 13.15. Come visto lungo tutto il corso della stagione, la gara sarà assolutamente imprevedibile con tanti pretendenti al successo.

Arriviamo alla gara sulle nevi elvetiche con la seguente classifica di specialità: al comando troviamo Henrik Kristoffersen con 375 punti contro i 340 di Clement Noel (-35) ed i 325 di Loic Meillard (-50). Quarta posizione per Lucas Pinheiro Braathen con 231, quinta per Atle Lie McGrath con 222.

In poche parole sarà battaglia serrata. In questa annata abbiamo assistito a 3 vittorie di Clement Noel, una di Albert Popov, una per Timon Haugan, una per Henrik Kristoffersen. Chi la spunterà a Wengen? Negli ultimi anni abbiamo visto le vittorie di Manuel Feller (2024), Henrik Kristoffersen (2023, 2017 e 2016), Clement Noel (2020 e 2019). Gli italiani sapranno inserirsi nella lotta? Dopo pochi guizzi è arrivano il momento del salto di qualità tra i rapid gates.