Come sta Lisa Vittozzi e l’ipotesi di rientro. “Sente ancora fastidio”

Lisa Vittozzi non disputa una gara dallo scorso 17 marzo, quando fu 21ma nella mass start di Canmore e conquistò la Coppa del Mondo generale. La fuoriclasse sappadina, che nella passata stagione si impose in ben quattro gare nel massimo circuito internazionale itinerante e si mise al collo la medaglia d’oro nell’individuale ai Mondiali, è infatti alle prese con un problema fisico e ha già saltato i primi quattro appuntamenti di questa annata agonistica.

La 29enne non si è potuta presentare ai nastri di partenza a Kontiolahti, Hochfilzen e Annecy-Le Grand Bornand, ma anche questa settimana non la vedremo all’opera in quel di Oberhof. L’auspicio è che torni abile per le prove di Ruhpolding, in programma dal 16 al 19 gennaio. Con le gare di Anterselva ormai all’orizzonte (23-26 gennaio) e i Mondiali di Lenzerheide dietro l’angolo (12-23 febbraio) aumentano gli interrogativi sulle condizioni dell’azzurra.

Lisa Vittozzi sta facendo i conti con un fastidio alla schiena e prima di Natale si era sfogata con un post su Instagram: “Sono stata assente per un po’ di tempo, ma come saprete, sono stati due mesi molto difficili per la mia salute. Non è stato facile decidere di rinunciare alle gare, e soprattutto accettarlo, ma questa volta ho dovuto ascoltare il mio fisico. Sto facendo del mio meglio per poter tornare a stare bene e tornare a fare quello che amo“.

Negli ultimi giorni sono emerse delle novità da parte di Klaus Hoellrigl. Il Direttore Tecnico della Nazionale ne ha parlato a SportNews.bz: “Lisa continua a risentire ancora fastidio alla schiena e per questo motivo è stata costretta a saltare gli allenamenti. Non è nulla di grave, ma le manca semplicemente la forma fisica. Lisa deve lavorare per tornare ai suoi livelli di allenamento. Abbiamo deciso insieme che sarebbe stato meglio non iniziare ancora a Oberhof, perché il corpo è il capitale dell’atleta. In ogni caso, la Coppa del Mondo generale non è più un problema. Il piano ora è che ritorni a Ruhpolding e poi rafforzi la sua forma fino ai Campionati del Mondo“.