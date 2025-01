Come cambia il tabellone di Sonego agli Australian Open con l’eliminazione di Tiafoe: trova un avversario che sconfisse Alcaraz

Lorenzo Sonego prosegue la sua avventura a Melbourne e batte anche Joao Fonseca, avanzando al terzo turno degli Australian Open 2025. Il torinese, dopo aver regolato al debutto in quattro set (6-4 5-7 7-5 7-5) il veterano svizzero ed ex vincitore del torneo Stan Wawrinka, si è imposto anche sul giovane fenomeno brasiliano dopo una battaglia di cinque set e oltre tre ore e mezza di gioco.

“Sonny”, reduce da una stagione complessivamente negativa, torna così ai sedicesimi di uno Slam a distanza di quasi due anni dall’ultima volta (Roland Garros 2023, in cui si fermò poi gli ottavi) e si appresta a sfidare al prossimo turno l’ungherese Fabian Marozsan. Un incontro sicuramente ostico ma non impossibile per l’azzurro, che ha a disposizione dunque una grande occasione per raggiungere la seconda settimana dell’Happy Slam.

Marozsan, dopo il successo per 7-5 al quinto contro il brasiliano Thiago Seyboth Wild, ha avuto il merito di uscire vincitore da un’altra maratona di cinque set sconfiggendo in rimonta il quotato statunitense Frances Tiafoe (n.17 del seeding) per 6-7 6-4 3-6 6-4 6-1. Il tennista magiaro ha eguagliato così il suo miglior risultato Major della carriera, ottenuto proprio un anno fa a Melbourne.

Al terzo turno si affronteranno dunque il numero 55 (Sonego) ed il numero 59 (Marozsan) del ranking mondiale, in uno spicchio di tabellone abbastanza affollato che vedeva come favoriti della vigilia i vari Rublev, Fonseca e Tiafoe. Ricordiamo che il 25enne ungherese stupì il mondo del tennis quando, da semi-sconosciuto, nel 2023 si qualificò per il main draw degli Internazionali d’Italia e poi ebbe la meglio in due set al terzo turno su Carlos Alcaraz.