Combinata nordica: squalificato Riiber, al comando del PCR di Schonach c’è Thomas Rettenegger

Andato in scena in quel di Schonach il Provisional Competition Round della Compact Race di combinata nordica al maschile, la gara in terra tedesca è in programma per domani.

Subito una sorpresa: Jarl Magnus Riiber, l’uomo più atteso di giornata, è stato squalificato dopo che aveva trovato il miglior salto di giornata. Al comando dunque troviamo l’austriaco Thomas Rettenegger con 104 metri saltati e 133.0 punti totali.

Alle sue spalle c’è il tedesco Julian Schmid, mentre poi in rapida successione altri due austriaci: Martin Fritz e Franz-Josef Rehrl, con il giapponese Ryota Yamamoto a chiudere la top-5.

In casa Italia il migliore è Aaron Kostner, trentesimo. Più indietro Iacopo Bortolas, quarantesimo, e Raffaele Buzzi, quarantasettesimo. Squalificato Stefano Radovan, non ha preso il via Alessandro Pittin.