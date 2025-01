Combinata nordica: Ida Marie Hagen fa cinque su cinque in stagione, altra vittoria a Schonach

Cinque gare, cinque vittorie: Ida Marie Hagen lascia solamente le briciole alle rivali nella Coppa del Mondo di combinata nordica al femminile. La norvegese si impone anche nella prima di due gare nel weekend a Schonach: sulle nevi tedesche oggi in scena la Gundersen.

Anche oggi lo sci di fondo, con i cinque chilometri da percorrere, a fare la differenza: Hagen ha fatto la differenza, è andata a riprendere ad una ad una le rivali ed è arrivata in solitaria sul traguardo.

Alle sue spalle può esultare la Germania con Nathalie Armbruster, seconda in casa. Terza piazza per la giapponese Haruka Kasai che ha superato praticamente sul finale la sorella Yuna. Italiane in coda al gruppo: Veronica Gianmoena ventiseiesima, ventisettesima Daniela Dejori e ventottesima Greta Pinzani.