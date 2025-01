Combinata nordica, fatti e cifre Triple Seefeld 2025. La XII edizione segna un ritorno al passato

Il fine settimana adagiato fra il 31 gennaio e il 2 febbraio 2025 coinciderà con l’XII edizione del Triple di combinata nordica. L’evento multi-stage della disciplina, nato nel 2014, si disputerà per la XI volta sulle nevi di Seefeld im Tirol. La località austriaca non lo organizzò solo nel 2019, quando era deputata a ospitare i Mondiali.

Crediateci o meno, la formula è cambiata ancora! Si è tornati al passato, archiviando la struttura degli abbuoni, utilizzata negli ultimi anni. Pertanto, si userà il vecchio sistema, quello della ri-conversione in punti dei distacchi accumulati sul traguardo di ogni gara, i quali vengono sommati all’esito del salto del giorno successivo per stabilire la lista di partenza nel fondo della seconda e della terza tappa.

A proposito di tappe, il programma prevede una mass start al venerdì (10 km di fondo seguiti da un salto sul trampolino), una compact al sabato (salto e 7,5 km di fondo) e una gundersen allungata alla domenica (salto e 12,5 km di fondo). I punti di Coppa del Mondo conferiti saranno dimezzati nei primi due giorni, raddoppiati al terzo.

Località: Seefeld in Tirol (Austria)

Dimensioni trampolino: HS109 (Normal Hill)

Ingresso nel calendario: dicembre 1983

Ultima apparizione: febbraio 2024

Gare ospitate: 55

Eventi di rilievo: Mondiali 1985 e 2019

ALBO D’ORO TRIPLE SEEFELD

2014 – Eric FRENZEL (GER)

2015 – Eric FRENZEL (GER)

2016 – Eric FRENZEL (GER)

2017 – Eric FRENZEL (GER)

2018 – Akito WATABE (JPN)

2020 – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2021 – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2022 – Jørgen GRAABAK (NOR)

2023 – Johannes LAMPARTER (AUT)

2024 – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

TAPPE INTERMEDIE VINTE A SEEFELD

7 – RIIBER Jarl Magnus (NOR)

6 – FRENZEL Eric (GER)

2 – RYDZEK Johannes (GER)

2 – WATABE Akito (JPN)

1 – GEIGER Vinzenz (GER)

1 – OFTEBRO Jens Lurås (NOR)

1 – LAMPARTER Johannes (AUT)

ATLETI IN ATTIVITA’ SALITI SUL PODIO A SEEFELD

16 – RIIBER Jarl Magnus [NOR] (11-2-3)

13 – WATABE Akito [JPN] (3-6-4)

9 – GRAABAK Jørgen [NOR] (1-5-3)

8 – GEIGER Vinzenz [GER] (1-4-3)

7 – LAMPARTER Johannes [AUT] (2-3-2)

4 – RYDZEK Johannes [GER] (2-2-0)

3 – PITTIN Alessandro [ITA] (0-1-2)

3 – SCHMID Julian [GER] (0-1-2)

3 – OFTEBRO Jens Lurås [NOR] (1-0-2)

2 – HEROLA Ilkka [FIN] (0-1-1)

1 – RETTENEGGER Stefan [AUT] (0-0-1)

NAZIONI, PODI E VITTORIE

47 (18-11-18) – GERMANIA [All-Inclusive]

46 (16-17-13) – NORVEGIA

26 (7-11-8) – AUSTRIA

13 (3-6-4) – GIAPPONE

12 (7-2-3) – FINLANDIA

7 (4-3-0) – FRANCIA

5 (1-1-3) – USA

5 (0-1-4) – ITALIA

2 (0-1-1) – CECHIA

2 (0-1-1) – SVIZZERA

ITALIA, TUTTI I PODI

2° posto – PITTIN Alessandro – NH/10km del 18/12/2011

3° posto – PITTIN Alessandro – NH/10km del 31/01/2010

3° posto – PITTIN Alessandro – NH/10 km del 17/12/2011

3° posto – COSTA Samuel – NH/5km del 27/01/2017

3° posto – COSTA Samuel – STAGE-II del 28/01/2017