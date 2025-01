Combinata nordica, Coppa del Mondo femminile Seefeld 2025. Il ‘Triple’ per la prima volta declinato anche al femminile

La Coppa del Mondo di combinata nordica si prepara a vivere un piccolo momento storico. Nel weekend a cavallo dei mesi di gennaio e febbraio, Seefeld in Tirol ospiterà la prima edizione femminile del Triple. La competizione multi-stage, nata in ambito maschile nel 2014, si apre dunque anche all’altra metà del cielo.

Fra le donne non ci saranno eliminazioni al termine della prima giornata (d’altronde, il numero di partecipanti è già esiguo). I format di gara programmati sono, nell’ordine, mass start (5 km di fondo e un salto), compact (un salto e 5 km di fondo), gundersen (un salto e 7,5 km di fondo).

Vale la pena di ricordare che le tre competizioni sono concatenate. Pertanto, all’inizio di ogni giornata, andranno tenuti in considerazione i distacchi accumulati nelle gare precedenti. In questo modo, si creerà un vero e proprio macro-appuntamento di 3 salti e 17,5 km di fondo, seppur percorsi in modi totalmente diversi.

Location: Seefeld in Tirol (Austria)

Connotati trampolino: HS109 (Normal Hill)

Contesto conosciuto? Si, affrontato già 2 volte

Si è già gareggiato nel: 2023 e 2024

Gare ospitate: 4

PODI PREGRESSI

GUNDERSEN NH/5 KM, 27 gennaio 2023

1. Gyda WESTWOLD HANSEN (NOR)

2. Nathalie ARMBRUSTER (GER)

3. Ida Marie HAGEN (NOR)

GUNDERSEN NH/5 KM, 28 gennaio 2023

1. Gyda WESTWOLD HANSEN (NOR)

2. Annika SIEFF (ITA)

3. Nathalie ARMBRUSTER (GER)

GUNDERSEN NH/5 KM, 2 febbraio 2024

1. Ida Marie HAGEN (NOR)

2. Mari LEINAN LUND (NOR)

3. Nathalie ARMBRUSTER (GER)

COMPACT NH/5 KM, 3 febbraio 2024

1. Ida Marie HAGEN (NOR)

2. Gyda WESTWOLD HANSEN (NOR)

3. Nathalie ARMBRUSTER (GER)

PRECEDENTI ITALIANE IN ATTIVITA’

DEJORI Daniela

Presenze: 4

Piazzamenti nella top-ten: 2

Miglior risultato: 7° posto nella Compact del 2024

GIANMOENA Veronica

Presenze: 4

Piazzamenti nella top-ten: nessuno

Miglior risultato: 15° posto per tre volte