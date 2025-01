Coco Gauff apre i suoi Australian Open con la vittoria nel derby americano contro Kenin

Buona la prima per Coco Gauff agli Australian Open 2025, ma la numero tre del mondo non ha brillato nel suo esordio nel primo Slam della stagione. Gauff ha fatto suo il derby americano con la connazionale Sofia Kenin, numero 81 del mondo e vincitrice a Melbourne nel 2020, imponendosi in due set per 6-3 6-3 dopo un’ora e ventuno minuti di gioco. Gauff affronterà al secondo turno la britannica Jodie Burrage, numero 173 della classifica mondiale, che ha battuto la francese Jeanjean.

Gauff ha mostrato enormi problemi al servizio quest’oggi, soprattutto con la seconda, colpo con cui ha vinto appena il 27% dei punti. Inoltre l’americana ha commesso ben nove doppi falli, mettendo a referto invece dieci ace. Sono ventotto i vincenti di Gauff, il doppio rispetto a Kenin, mentre sono trentadue gli errori non forzati della numero tre del mondo rispetto ai ventotto della connazionale.

Subito un primo game del match lunghissimo ed in cui Gauff si trova ad annullare una palla break. L’americana strappa poi lei il servizio alla connazionale nel secondo gioco, ma in quello successivo arriva l’immediato controbreak da parte di Kenin che sfrutta anche i tre doppi falli di Gauff. La numero tre del mondo, però, si riprende quasi subito il vantaggio, andando a strappare il servizio all’avversaria nel sesto gioco. Gauff non concede più occasioni a Kenin e conquista il primo set in suo favore per 6-3.

La svolta nel secondo set arriva praticamente subito. Gauff si procura tre palle break consecutive nel terzo gioco e basta la prima alla semifinalista della scorsa edizione per togliere a zero il servizio a Kenin. La numero tre del mondo ha un’altra palla break nel settimo gioco, ma non la sfrutta. Nel game successivo è Kenin, però, ad avere due palle del controbreak, ma Gauff risale dal 15-40 e mantiene un delicatissimo e decisivo turno di servizio. Gauff si salva e poi strappa ancora il servizio alla connazionale, chiudendo nuovamente sul 6-3 e qualificandosi per il secondo turno.