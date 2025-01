Cocciaretto esce dagli Australian Open con tanti rimpianti. Shnaider vince in due set combattuti

Si ferma subito il cammino di Elisabetta Cocciaretto negli Australian Open 2025. Si sapeva che fosse un match decisamente complicato quello della marchigiana contro la russa Diana Shnaider, numero tredici del mondo, ma i rimpianti sono davvero molti l’azzurra. Shnaider alla fine si è imposta in due set con il punteggio di 7-6 6-4 dopo un’ora e quarantasette minuti di gioco. Dispiace soprattutto per l’andamento del primo set e per le tante occasioni avute da Cocciaretto per portarsi avanti nel match e che invece l’azzurra non è riuscita a sfruttare.

I numeri della partita sono abbastanza simili e dimostrano che il match è stato veramente alla pari. Cocciaretto paga i sei doppi falli commessi, cinque dei quali nel solo primo set. La numero 55 del mondo ha concesso ben undici palle break, riuscendo comunque a salvarne otto. Shnaider ha chiuso il match con due vincenti in più dell’azzurra (23 contro 21), mentre è uguale il numero degli errori non forzati , trentasei per parte.

Cocciaretto si trova subito ad affrontare una palla break nel primo game al servizio del match. La marchigiana annulla il pericolo ed è lei nel game successivo a trovare il break, scappando poi sul 3-1 e successivamente anche sul 4-2, cancellando anche due palle del controbreak. Cocciaretto ha palla break anche nel settimo e nel nono gioco, ma in entrambe le circostanze Shnaider si salva e resta a contatto. L’azzurra ha la possibilità di servire per il primo set nel decimo game, ma, dopo aver annullato cinque palle del controbreak e non sfruttato un set point, alla fine perde il servizio, complice anche una serie incredibile di doppi falli. Si va di conseguenza al tie-break, che viene vinto da Shnaider per 7-4, con la russa che si prende il primo set dopo oltre un’ora di gioco e tra i mille rimpianti di Cocciaretto.

L’azzurra risente terribilmente di come ha perso il primo set e parte malissimo nel secondo. Shnaider strappa subito il servizio a Cocciaretto nel primo game e addirittura raddoppia i break di vantaggio nel terzo game, portandosi sul 3-0. Elisabetta ha comunque una reazione d’orgoglio e riesce ad accorciare le distanze, togliendo la battuta alla russa nel quarto gioco. Purtroppo la numero tredici del mondo non concede più occasioni all’italiana e chiude il set sul 6-4, qualificandosi per il secondo turno.