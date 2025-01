Cobolli-De Jong, ATP Montpellier 2025: programma, orario, tv, streaming

Flavio Cobolli ha cominciato la stagione con una buona United Cup, seguita da un torneo di Auckland che si è chiuso anzitempo per un problema alla coscia che l’ha costretto al ritiro nel match contro Nardi. Quindi si è presentato all’Australian Open non al top della condizione ed è stato sconfitto al primo turno da Etcheverry.

Adesso però il giocatore romano vuole riprendere da dove aveva lasciato al termine del 2024 ed è accreditato della terza testa di serie nell’ATP 250 di Montpellier, sul veloce indoor francese. Esordio dell’azzurro che quindi avviene direttamente al secondo turno visto il bye del primo turno.

Domani ad attenderlo ci sarà l’olandese Jesper de Jong: oggi il numero 131 del mondo si è sbarazzato di Quentin Halys usufruendo del ritiro del francese a inizio secondo set, ma rimontando da 0-5 nel tiebreak del primo set. Giocatore che trova le sue migliori condizioni nella terra battuta, ma che sta migliorando anche sul veloce.

Il match tra Flavio Cobolli e Jesper de Jong, valevole per il secondo turno dell’ATP 250 di Montpellier, è programmato non prima delle 14.30 sul Campo Patrice Dominguez e sarà trasmesso in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO ATP MONTPELLIER 2025

Giovedì 30 gennaio – Court Patrice Dominguez

Dalle 12.30

Doumbia/Reboul (FRA) [1] vs Haase/van de Zandshculp (NED)

Non prima delle 14.30

Jesper de Jong (NED) vs Flavio Cobolli (ITA) [3]

PROGRAMMA ATP MONTPELLIER 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv

Diretta Live testuale: OA Sport.