Civitanova-Verona, Finale Coppa Italia volley 2025: programma, orario, tv, streaming

Civitanova e Verona si affronteranno nella finale della Coppa Italia 2025 di volley maschile: l’appuntamento è per domenica 26 gennaio (ore 15.15) alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (in provincia di Bologna). Si tratta di un atto conclusivo inedito: gli scaligeri sono alla loro prima partecipazione alle Final Four, mentre la Lube darà l’assalto al trofeo per la tredicesima volta e proverà a fare festa per la settima volta nella propria storia (l’ultima nel 2021).

Civitanova si affiderà al palleggiatore Mattia Boninfante, all’opposto Adis Lagumdzija, agli schiacciatori Eric Loeppky e Mattia Bottolo, ai centrali Giovanni Maria Gargiulo e Barthelemy Chinenyeze, al libero Fabio Balaso. Verona sarà guidata dagli attaccanti Noumory Keita, Mads Jensen e Rok Mozic sotto la regia di Konstantin Abaev.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Civitanova-Verona, finale della Coppa Italia 2025 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play e VBTV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CIVITANOVA-VERONA, FINALE COPPA ITALIA VOLLEY

Domenica 26 gennaio

Ore 15.15 Finale Coppa Italia volley 2025: Cucine Lube Civitanova vs Rana Verona – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA CIVITANOVA-VERONA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.