Ciclocross, Van der Poel vs Van Aert torna a Dendermonde? Incognite sull’olandese

Torna il ciclocross, torna la Coppa del Mondo e la prima tappa del massimo circuito internazionale del 2025 sarà a Dendermonde, in Belgio, che vedrà l’attesissimo duello tra Mathieu van der Poel e Wout van Aert. I due si sfideranno per la seconda volta in stagione dopo il confronto nell’Exact Cross di Loenhout che vide l’olandese vincere e il belga arrivare quarto.

La condizione di Van Aert non è ancora particolarmente buona: il belga è entrato in questa stagione dopo qualche problema di salute e non sembra ancora al meglio, di conseguenza questo sarà un test importante per valutare se potrà dare fastidio a van der Poel d’ora in avanti oppure ancora il livello tra i due è abbastanza distante. Van der Poel ha dato due forfait negli ultimi giorni per dolore alle costole e ci sono punti interrogativi sul suo rientro.

Tappa che sarà anche molto importante in ottica corsa alla Coppa del Mondo, con Michael Vanthourenhout che sembra avere un vantaggio sostanzioso nei confronti dei suoi avversari: il belga comanda con 189 punti davanti al suo connazionale Toon Aerts che è a 164, mentre sono probabilmente già fuori dalla corsa gli altri, a partire da Joran Wyesure che è a 126.

In totale saranno 17 gli italiani in partenza per questa tappa: al femminile ci sono Sara Casasola, Francesca Baroni, Lucia Bramati, Elisa Ferri, Giorgia Pellizotti, Elisa Bianchi, Giorgia Secchi, Matilde Bolzan; al maschile Gioele Bertolini, Filippo Agostinacchio, il giovanissimo Stefano Viezzi, Cristian Cominelli, Tommaso Ferri, Simone Zecchini, Edoardo Bolzan, Marco Bramati e Matteo Valentini.