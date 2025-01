Ciclocross oggi in tv, Coppa del Mondo Maasmechelen 2025: orari, programma, streaming

Siamo nell’ultimo weekend della Coppa del Mondo di ciclocross 2024-2025. La giornata di oggi potrà essere decisiva per le assegnazioni dei due titoli: si torna in Belgio a Maasmechelen, prima del gran finale di domani ad Hoogerheide.

Nella gara maschile la lotta è tra Michael Vanthourenhout e Toon Aerts, con il primo che ha 33 punti di vantaggio sul secondo e avrà bisogno di un +7 per chiudere i conti. Difficile però giocarsi la vittoria, poiché ai nastri di partenza c’è Mathieu van der Poel, che fino ad ora ha soltanto vinto, e Wout Van Aert: il terzo posto non basterebbe per chiudere i conti.

Nella gara femminile invece Lucinda Brand ha 51 punti di vantaggio su Fem van Empel, che paga le assenze di Hulst e Zonhoven; per la più esperta olandese potrebbe bastare il secondo posto alle spalle della connazionale per poter vincere la terza Coppa del Mondo della carriera.

La tappa di Coppa del Mondo di ciclocross a Massmechelen sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2, mentre in diretta streaming sarà disponibile su Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN per quanto riguarda le categorie élite.

COPPA DEL MONDO CICLOCROSS MASSMECHELEN 2025, IL PROGRAMMA

25 gennaio

13.40 Gara élite donne

15.10 Gara élite uomini

COPPA DEL MONDO CICLOCROSS MASSMECHELEN 2025, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2

Diretta streaming: NOW, SkyGo, Discovery+, DAZN