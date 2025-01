Ciclocross: Lucinda Brand beffa le connazionali in Coppa del Mondo a Dendermonde

Torna alla vittoria, che mancava dal primo dicembre, quando si impose in quel di Dublino, Lucinda Brand: la veterana neerlandese si impone nella tappa della Coppa del Mondo di ciclocross femminile in quel di Dendermonde, in Belgio, restando nettamente leader della classifica.

Gran gara quella dell’atleta della Baloise Glowi Lions, che è riuscita a fare il vuoto nei confronti delle connazionali (quattro neerlandesi ai primi quattro posti), chiudendo con il tempo di 55’08”. Alle sue spalle troviamo la giovanissima Puck Pieterse, staccata di 30”, terza invece Fem van Empel, con quarta Manon Bakker.

Completa la top-5 la prima delle non olandesi: la giovane britannica Zoe Backstedt. La migliore delle italiane è Francesca Baroni, ventiseiesima. Trentunesima Elisa Ferri, trentanovesima Elisa Bianchi.