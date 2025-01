Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde 2025: dove vederla in tv, orari, streaming

Un altro weekend di ciclocross all’orizzonte. La Coppa del Mondo si spinge fino a Dendermonde per l’ottava gara stagionale, l’ultima di un tour de force che va avanti sallo scorso 15 dicembre. E tra gli uomini si svilupperà nuovamente la sfida tra Mathieu van der Poel e Wout Van Aert.

L’olandese è in condizioni strepitose. Cinque gare e cinque vittorie, di cui tre in Coppa del Mondo, confermandosi come una spanna sopra tutti in questa specialità. Ma Van Aert, dopo il debutto ad Azencross con cui ha chiuso al quarto posto, vuole far vedere che la sua forma è cresciuta in vista dei prossimi appuntamenti.

Questa coppia che fa fuoco e fiamme ci fa dimenticare che la lotta per la Coppa è tra altri. Michael Vanthourenhout ha sfruttato al meglio le occasioni a sua disposizione, ottenendo il possibile da ogni gara e stazionando in cima alla classifica con 25 punti di vantaggio su Toon Aerts. Tra le donne è Lucinda Brand in testa, ma Fem Van Empel, vincitrice delle ultime due gare, ha dimostrato di essere la migliore e di non trovarsi in testa solo per le assenze di Hulst e Zonhoven: la lotta si rinnoverà anche questa domenica.

Il nuovo appuntamento di Coppa del Mondo di ciclocross di scena a Dendermonde partirà domani, 5 gennaio, con la gara degli uomini Juniores alle 12.00. Gara donne élite che prenderà il via alle 13.40, mentre per gli uomini bisognerà attendere le 15.10. Le due gare élite verranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 2 ed in streaming su NOW, SkyGo, Discovery+ e DAZN; OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale della gara élite maschile.

CICLOCROSS, COPPA DEL MONDO DENDERMONDE 2025: IL PROGRAMMA

5 gennaio

12.00 Uomini juniores

13.40 Donne élite

15.10 Uomini élite

CICLOCROSS, COPPA DEL MONDO DENDERMONDE 2025: DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (per le gare élite)

Diretta streaming: NOW, SkyGo, Discovery+, DAZN

Diretta testuale: OA Sport (per la gara élite maschile)