Ciclocross, arrivano i Campionati Italiani di Faè d’Oderzo: curiosità per Viezzi e Agostinacchio, last dance per Lechner

Siamo arrivati al fine settimana dei Campionati Italiani di ciclocross 2025: a Faè d’Oderzo, in provincia di Treviso, va in scena questo grande appuntamento che si aprirà già domani con le categorie Master a partire dalle ore 9.30 mentre al pomeriggio si svolgeranno le gare di Team Relay Master e Agonisti: una sorta di antipasto prima di quello che vivremo nella giornata di domenica.

Il piatto forte sarà proprio nella domenica 12 gennaio con l’assegnazione dei 6 titoli individuali: si partirà con la categoria juniores maschile alle 9.15 per chiudere alle 15.00 con gli Elite. Giornata che prevedrà tra l’altro una diretta televisiva su Raisport dalle 14.00 alle 16.10.

Sarà particolarmente attesa la gara femminile per dare l’ultimo saluto a un’icona di questo sport a livello italiano come Eva Lechner. La bolzanina gareggerà per l’ultima volta in carriera proprio domenica dopo una vita agonistica davvero proficua che le ha regalato la bellezza di 11 titoli nazionali italiani: adesso per la 39enne dell’Ale Cycling Team è il momento di salutare.

Grande curiosità invece nelle categorie maschili, sia quella under 23 che quella élite. Tra gli under 23 sono presenti infatti due bocche da fuoco come Filippo Agostinacchio e Stefano Viezzi che si sono già esibiti anche a categorie superiori e sono chiamati a una dimostrazione di forza in questo contesto. Incertezza invece nella gara élite, con i favoriti principali che saranno Gioele Bertolini e Filippo Fontana su tutti.