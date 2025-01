Chicherit si impone tra le auto nella prima vera tappa della Dakar a Bisha. I big si nascondono

Va in archivio con il successo parziale di Guerlain Chicherit tra le auto la seconda giornata della Dakar 2025. Dopo il breve prologo inaugurale di ieri, quest’oggi è andata in scena la prima vera tappa della 47ma edizione del rally raid più importante al mondo (che si svolge interamente in Arabia Saudita per il sesto anno consecutivo), con partenza e arrivo a Bisha dopo 413 km competitivi e 86 di trasferimento.

Ottava vittoria della carriera in una prova speciale della Dakar per il veterano francese, che ha firmato il miglior tempo odierno completando il percorso in 4h35’53” e precedendo sul podio una coppia di Toyota. Seconda piazza a 50″ dalla vetta per l’americano Seth Quintero, mentre è terzo il giovane talento sudafricano Saood Variawa a 1’03” beffando di un solo secondo il ceco Martin Prokop (Ford).

Da registrare la splendida quinta posizione a 1’28” della spagnola Cristina Gutierrez (Dacia), al debutto assoluto nella classe regina della Dakar dopo il trionfo della scorsa edizione nella categoria Challenger (T3). I grandi favoriti per la classifica generale non hanno brillato, giocando anche a nascondino per non essere tra i primi a partire nella Marathon dei prossimi due giorni: 7° Carlos Sainz (Ford) a 2’32”, 20° Nasser Al-Attiyah (Dacia) e 22° Sebastien Loeb (Dacia) a 11’31”.