Chi è Francesca Carolli, la classe 2004 che debutta in Coppa del Mondo a Courchevel

Stasera si corre lo slalom di Courchevel e saranno ben nove le azzurre al cancelletto di partenza. Tra loro è presente anche Francesca Carolli, per cui questa gara resterà sempre speciale. La ventenne romana, infatti, farà il suo esordio ufficiale in Coppa del Mondo e partirà con il pettorale numero 62. L’obiettivo è quello di fare esperienza e di cominciare a conoscere il “circuito dei grandi”, cercando di ottenere il meglio possibile nella prima manche, considerando anche che il manto nevoso andrà sicuramente a rovinarsi al momento della sua partenza.

Una prima volta comunque che sarà sempre da ricordare per la giovane azzurra, che sicuramente ha come obiettivo quello di essere al via anche di altri slalom nel corso della stagione. Per raggiungere questo traguardo saranno fondamentali i risultati in Coppa Europa, dove la romana si è fatta vedere nell’ultimo mese, avvicinando la Top-10 in tre occasioni.

Proprio pochi giorni fa in Austria a Zell am See, Carolli ha centrato il suo miglior risultato della carriera in Coppa Europa, concludendo al dodicesimo posto nel secondo slalom disputato sul tracciato austriaco. Il giorno prima la ventenne dell’Esercito aveva terminato al quattordicesimo posto. Un’altra Top-15 era poi arrivata anche nello slalom di Les Diablerets.

Carolli non è solo slalomista, ma si è cimentata anche più volte in gigante. In Coppa Europa il miglior piazzamento è un 23° posto a Mayrhofen, ma la romana vanta anche un ottavo posto ai Mondiali Juniores dello scorso anno. Nella rassegna iridata francese, purtroppo Carolli è uscita in slalom dopo che aveva chiuso al nono posto la prima manche.

Questa sera la prima in Coppa del Mondo. Sicuramente tantissima emozione, ma anche la freschezza e la spensieratezza che la giovane romana può mettere in pista per provare magari a regalarsi un sogno.