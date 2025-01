Chi affronta Lorenzo Musetti ai quarti di Hong Kong? Spagnolo insidioso all’orizzonte

Lorenzo Musetti ha incominciato la stagione con una brillante vittoria agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Hong Kong. Il tennista italiano si è infatti imposto in due set contro il canadese Gabriel Diallo, dettando legge sul cemento cinese con il punteggio di 6-4, 6-3. Il toscano ha offerto una prestazione solida e matura, palesando una certa sicurezza nei propri mezzi e iniziando nel miglior modo possibile una stagione molto importante.0

Il numero 17 del mondo ha regolato il numero 87 del ranking ATP e può così proseguire la propria avventura in questo evento di preparazione verso gli Australian Open, primo Slam dell’annata agonistica in programma dal 12 al 26 gennaio. Lorenzo Musetti tornerà in campo nella giornata di venerdì 3 gennaio per giocare il quarto di finale contro lo spagnolo Jaume Munar, che ha regolato il portoghese Nuno Borges per 6-3, 7-5.

Il 22enne non dovrà sottovalutare la sfida con il 27enne, numero 62 del circuito. I due giocatori si sono fronteggiati due volte in carriera sul circuito maggiore, entrambe nel 2023: l’iberico ebbe la meglio con un doppio 6-4 agli ottavi di finale in quel di Santiago del Cile, mentre l’azzurro si impose al secondo turno di Wimbledon per 6-4, 6-3, 6-1.

Si annoverano altri due precedenti tra qualificazioni, Challenger e Futures, entrambi vinti dallo spagnolo: a Firenze nel 2019 e ad Antalya nel 2021 (non vengono presi in considerazione dalle statistiche della ATP, secondo le quali Musetti e Munar sono in parità per 1-1 negli scontri diretti). In palio la qualificazione alla semifinale, da disputare contro il vincente del derby francese tra Arthur Fils e Alexandre Muller.