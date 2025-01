Carlos Alcaraz scalda i motori e attende Djokovic, poi due esibizioni verso gli Australian Open

Carlos Alcaraz si è allenato per un’ora e mezza sul Campo Centrale di Melbourne, per l’occasione coperto a causa della pioggia che ha anche interrotto le qualificazioni sui campi all’aperto. Il tennista spagnola è sceso in campo insieme al francese Giovanni Mpetshi Perricard e ha così scaldato i motori in vista degli Australian Open, primo Slam della stagione che si disputerà proprio in questa località dal 12 al 26 gennaio.

Il numero 3 del mondo tornerà in scena martedì 7 gennaio per una sessione insieme al serbo Novak Djokovic, reduce dall’eliminazione anticipata a Brisbane e desideroso di essere protagonista nel primo grande torneo della stagione. I due giocatori non si affrontano da questa estate, quando il ribattezzato Nole si impose nella finale delle Olimpiadi di Parigi 2024. Carlos Alcaraz farà un punto sulla sua condizione di forma contro il balcanico e si preparerà per il suo esordio stagionale, in programma mercoledì 8 gennaio.

Alle ore 09.00 italiane l’iberico affronterà l’australiano Alex de Minaur in un incontro di esibizione ribattezzato “The Rising Stars” nell’ambito della Australian Open Opening Week, una kermesse organizzata a scopo benefico. Venerdì 10 gennaio è invece previsto l’incrocio con l’altro padrone di casa Alexei Popyrin, a precedere la sfida tra Jannik Sinner e il greco Stefanos Tsitsipas.