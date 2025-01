Carlos Alcaraz pronto a sfoderare un’arma segreta negli Australian Open 2025

Lavorare sui particolari. Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha lavorato non poco in questa off-season per cercare di migliorare alcuni degli aspetti critici del suo gioco. Fa decisamente strano esprimersi così nei confronti di un giocatore che nel 2024 ha vinto in serie Roland Garros e Wimbledon, oltre a un argento olimpico, e a 21 anni può fregiarsi di quattro Slam e può puntare al Carrer Grand Slam dal prossimo appuntamento degli Australian Open.

Tuttavia, a comandare il tennis mondiale e anche con un certo margine c’è Jannik Sinner, più continuo dello spagnolo nel 2024 e più vincente. Ed ecco che il confronto con l’altoatesino può essere un bello stimolo per continuare a evolversi. È quanto si è fatto nelle settimane di preparazione presso l’Academy di Juan Carlos Ferrero, tecnico dell’iberico.

Stando a quanto riportato da MARCA, Alcaraz ha lavorato su una nuova meccanica al servizio e sui materiali, ovvero una nuova racchetta, convincendosi di utilizzare un telaio leggermente più pesante per produrre colpi ancor più potenti. Si parla di 5 grammi, che però vanno ad alterare non poche cose in termini di impatto e di sensazioni.

Come dichiarato da Samuel Lopez, dello staff di Carlitos: “È un altro aiuto per colpire più forte. Con l’accelerazione che ha nei colpi, ne guadagnerà in potenza e peso della palla. Vista la sua qualità di impatto, con una racchetta con più peso, colpendo la palla in anticipo puoi sfruttare meglio la forza di come ti arriva. Si sta notando molto in questi giorni in particolare in risposta”.

L’altra novità riguarda il movimento del servizio, in particolare la fase di caricamento della racchetta. Un modo per cercare maggior efficienza con questo fondamentale. Cambiare la battuta è sempre un rischio, ma come Sinner insegna con tennisti dalle capacità di apprendimento speciale può tramutarsi in un grande vantaggio. Sarà davvero interessante, a questo punto, apprezzare in partita queste modifiche e gli Australian Open (12-26 gennaio) cadono a fagiolo.