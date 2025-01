Carlos Alcaraz perde contro Alex de Minaur il match d’esibizione dell’Opening Week a Melbourne

È iniziato con una sconfitta il 2025 di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo (n.3 del mondo) è stato battuto nel match d’esibizione dall’australiano Alex de Minaur, facente parte della settimana di eventi in avvicinamento agli Australian Open 2025. Un’iniziativa, i cui ricavi saranno devoluti in beneficenza, in cui ha fatto il suo esordio anche Jannik Sinner, che ieri ha sconfitto l’aussie Alexei Popyrin 6-4 7-6 (2).

L’esito per l’iberico è stato diverso contro il n.1 d’Australia. Il nativo di Sydney si è imposto per 7-5 4-6 10-5 in una sfida che si è risolta al match tie-break e in cui lo spettacolo non è mancato. Carlitos, da questo punto di vista, è andato un po’ a corrente alternata, palesando qualche problema nel controllo dei colpi.

Come è noto, Alcaraz ha modificato di qualche grammo la propria racchetta, per avere ancor più potenza negli impatti. Non facile, però, trovare il feeling in termini di consistenza ed è quello che si è evidenziato nella sfida odierna, che comunque è pur sempre un allenamento agonistico.

L’iberico è tra gli osservati speciali di questo primo Slam dell’anno, un torneo nel quale non è mai andato oltre i quarti di finale. Lo spagnolo ci terrebbe in particolare a vincere perché andrebbe a completare il Carrer Grand Slam, cioè l’aver vinto almeno una volta tutti i Major. Si tratterebbe di un riscontro incredibile, considerando i 21 anni del funambolo di Murcia. In questo contesto, Sinner (n.1 del mondo e campione in carica) sarà tra i rivali più qualificati di Alcaraz.