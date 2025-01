Carlos Alcaraz incorona le nuove promesse: “Possono battere tutti, Tien mi ha sorpreso”. E su Fonseca…

Carlos Alcaraz ha sconfitto il portoghese Nuno Borges in quattro set e si è così qualificato agli ottavi di finale degli Australian Open, primo Slam della stagione in corso di svolgimento sul cemento di Melbourne. Il fuoriclasse spagnolo ha tentennato nel tie-break della terza frazione, ma poi ha giganteggiato nel quarto parziale chiudendo i conti con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-7(3), 6-2 e può così proseguire la propria avventura in terra oceanica. Il numero 3 del mondo è ora atteso dall’incrocio con il britannico Jack Draper, con finestra sul possibile quarto di finale contro il serbo Novak Djokovic.

Carlos Alcaraz ha analizzato la propria prestazione durante la conferenza stampa andata in scena dopo l’incontro: “Sono molto contento del tennis espresso, contro un giocatore di ottimo livello, solido e di talento. Avrei potuto fare meglio, perché ho commesso un po’ troppi errori, ma è positivo sapere di poter migliorare ancora in vista del mio prossimo incontro. Le condizioni non erano facili: c’era vento e molto caldo, per me era il primo match sotto il sole. La palla viaggiava di più rispetto ai miei due incontri passati, e credo che questo abbia reso il tutto più complicato rispetto ai giorni precedenti”.

Il fuoriclasse spagnolo ha poi proseguito, rispondendo a una domanda sulle promesse emergenti: “Se ho visto Fonseca, Mensik e Tien? Certo, hanno un grande livello. Non conoscevo molto Tien, ma l’ho visto un po’ nel match contro Medvedev ed è stato incredibile, mi ha sorpreso. Non so dire dove potranno arrivare, ma hanno tutti un grandissimo potenziale. Sto parlando come se avessi trent’anni, quando in realtà ne ho giusto un paio più di loro. Che consiglio gli posso dare? Di non vincere contro di me. Hanno già il livello per battere chiunque, me compreso, e torneo dopo torneo stanno acquisendo esperienza. Questo li aiuterà a diventare ancora più pericolosi. Vedremo in futuro cosa riusciranno a ottenere”.

Ricordiamo che lo statunitense Learner Tien ha sconfitto in cinque set il russo Daniil Medvedev, finalista dodici mesi fa. Il brasiliano Joao Fonseca, al suo esordio in uno Slam, ha avuto la meglio in tre set sul russo Andrey Rublev (un top-10), ma poi ha ceduto al quinto set contro il nostro Lorenzo Sonego. Il ceco Jakub Mensik si è invece issato sul 2-0 e ha accarrezzato il sogno di accedere agli ottavi di finale, ma poi ha subito la rimonta da parte dello spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.