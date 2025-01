Capolavoro Setterosa: battuti in rimonta gli Stati Uniti in World Cup

Non saranno più le campionesse olimpiche in carica, ma sono sempre una super potenza della pallanuoto femminile. Battere gli Stati Uniti non è mai una cosa banale ed oggi il Setterosa ci è riuscito alla grande nella prima partita del secondo mini girone della World Cup in corso di svolgimento ad Alessandropoli.

Un vero e proprio colpaccio, sia nel modo in cui è arrivato il successo, con una rimonta clamorosa sul finale di gara, sia per la valenza che ha: il pass per le Super Final è praticamente in tasca per le azzurre.

Stati Uniti avanti per lunghi tratti di gara: a metà partita il vantaggio delle americane è addirittura di 9-4, un +5 che resta anche alla sirena del penultimo periodo. Poi la rimonta folle: 6-0 il quarto periodo con una Dafne Bettini scatenata (cinque reti per lei) e Sofia Giustini decisiva con la rete finale.

Italia-Usa 13-12

Italia: Condorelli, Leone 2, Di Maria, Cordovani, Gant, Cergol 1, Giustini 2, Colletta, Bettini 5 (1 rig.), Ranalli 1 (rig.), Cocchiere 1, Sesena, Rosta, Cassarà 1. All. Silipo.

Usa: Longan, Cohen, Prentice, Allen 1, Flynn 1 (1 rig.), Haaland-Ford, Dempsey 6 (2 rig.), Raisin 1, Sekulic 2, Ryan 1, Hofley, Williams, Szczerba, Robinson. All. Cahill.

Arbitri: Johnson (Aus) e Ohme (Ger).

Note: parziali 3-5, 1-4, 3-3, 6-0. Uscite per limite di falli: Ranalli (I) nel secondo tempo, Ryan (U) nel terzo tempo, Gant (I) e Sekulic (U) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 6/15 + 2 rigori e Usa 4/15 + 3 rigori. Condorelli subentra a Sesena nel terzo tempo. Ammonito il tecnico Silipo nel terzo tempo.