Quando e dove saranno i prossimi Mondiali di atletica? Calendario, date e località

I Mondiali 2023 di atletica leggera si sono conclusi a Budapest. Dopo nove giorni intensi di gare nella capitale ungherese, la manifestazione è giunta al termine. L’evento è stato di assoluto spessore agonistico e tecnico, lo spettacolo non è mai mancato e l’Italia ha conquistato ben quattro medaglie (l’oro di Gianmarco Tamberi nel salto in alto, gli argenti di Leonardo Fabbri nel getto del peso e della 4×100 maschile, il bronzo di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia). Finita una kermesse viene subito da pensare a quello che ci aspetterà in futuro.

I prossimi Mondiali di atletica leggera si disputeranno nel 2025 a Tokyo (Giappone). L’appuntamento sarà dal 13 al 21 settembre nella capitale nipponica. Il Sol Levante ospiterà una rassegna iridata per la terza volta dopo quelle di Tokyo 1991 e Osaka 2007. Tokyo diventerà la seconda città a fare da cornice ai Mondiali per due volte, in precedenza l’onore era toccato a Helsinki (Finlandia) nel 1983 e nel 2005. Sarà la 20ma edizione della rassegna iridata, andrà in scena a un anno di distanza dalle Olimpiadi di Parigi 2024 e aprirà il quadriennio che condurrà ai Giochi di Los Angeles 2028.

QUANDO I PROSSIMI MONDIALI DI ATLETICA?

Dal 13 al 21 settembre 2025.

DOVE I PROSSIMI MONDIALI DI ATLETICA?

A Tokyo (Giappone).

Foto: Grana/FIDAL