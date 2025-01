Calendario Coppa del Mondo biathlon Oberhof 2025: programma, orari, tv, streaming

Dal 9 al 12 gennaio tornerà in scena la Coppa del Mondo di biathlon. Messe alle spalle le festività natalizie e l’inizio del 2025, il massimo circuito internazionale della specialità con sci stretti e carabina riprenderà da Oberhof (Germania), quarta tappa stagionale. Si riprenderà a competere in uno scenario tradizionale e con una storia per quanto concerne la disciplina.

Il via sarà dato dalla Sprint femminile giovedì 9. Nel giorno successivo ci sarà la prova sui due poligoni per gli uomini. Sabato 11 sono previste le due prove dell’inseguimento: alle 12.30 ci sarà la gara femminile, mentre alle 14.45 scatterà quella maschile. A scrivere la parola fine saranno domenica 12 le staffette: prima la Single Mixed e poi la Mixed Relay.

Contrariamente alle attese, Lisa Vittozzi non ci sarà tra le fila azzurre. La detentrice della Sfera di Cristallo (generale) sta ancora recuperando dai problemi alla schiena che l’hanno costretta a saltare tutti i round di Coppa del Mondo. Si spera di vederla al più presto, pensando in particolare ai Mondiali di Lenzerheide (Svizzera), in programma dal 12 al 23 febbraio. Dorothea Wierer e Tommaso Giacomel vorranno trascinare la compagine del Bel Paese.

La quarta tappa della Coppa del Mondo di biathlon si terrà a Oberhof (Germania) e sarà trasmessa in diretta televisiva dai canali di Eurosport; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrire le DIRETTA LIVE testuali di tutte le gare in programma.

COPPA DEL MONDO BIATHLON OBERHOF 2025

Giovedì 9 gennaio

Ore 14.20 Sprint 7.5 km femminile – Diretta tv su Eurosport1 HD.

Venerdì 10 gennaio

Ore 14.20 Sprint 10 km maschile – Diretta tv su Eurosport1 HD.

Sabato 11 gennaio

Ore 12.30 10 km Inseguimento femminile – Diretta tv su Eurosport1 HD.

Ore 14.45 12.5 km Inseguimento maschile – Diretta tv su Eurosport1 HD.

Domenica 12 gennaio

Ore 12.20 Single Mixed Relay – Diretta tv su Eurosport2 HD.

Ore 14.30 Mixed Relay – Diretta tv su Eurosport2 HD.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO OBERHOF 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 e 2 HD.

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.