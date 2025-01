Calcio femminile, Napoli-Sampdoria 0-1: decide un rigore di Nicole Arcangeli nel 16° turno di Serie A

Calato il sipario sul Lunch Match del 16° turno della Serie A di calcio femminile tra Napoli e Sampdoria. Una sfida in cui c’era curiosità su cosa avrebbero fatto le partenopee guidata dal neo tecnico David Sassarini, chiamate allo scontro salvezza contro la Sampdoria.

Ebbene, la Samp ha centrato la vittoria in questo match così complicato e piazzato il sorpasso in classifica sulla formazione campana, ora fanalino di coda del campionato. Successo meritato delle blucerchiate che hanno fatto di più rispetto alle avversarie.

Le ospiti, infatti, hanno colpito ben due traverse, prima di sbloccare il risultati 72′ con la trasformazione su calcio di rigore di Nicole Arcangeli, conquistato in precedenza da Baldi. Per il nuovo tecnico delle vesuviane non è stato certo il risultato che più si desiderava per il discorso “permanenza nella categoria”.

Tre punti significativi per le doriane, perché il successo è stato il primo nella stagione della massima serie, in un momento del torneo nazionale molto importante, in riferimento a quello che poi accadrà con le due Poule (Scudetto e Salvezza).