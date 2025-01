Calcio a 5: torna in campo l’Italia Femminile. Le convocate per le amichevoli col Portogallo

Dopo le amichevoli di un mese fa contro la Spagna, nelle quali si è registrata – in occasione del secondo match – una storica vittoria in trasferta con il risultato di 1-4 contro le Furie Rosse, la nazionale italiana femminile di calcio a 5 è pronta a tornare in campo.

Altro giro e altro doppio test di avvicinamento al Elite Round delle Qualificazioni ai Mondiali 2025, questa volta contro il Portogallo, con le sfide contro le lusitane in programma martedì 14 gennaio e mercoledì 15 gennaio, a Prato, in entrambi i casi con kick off previsto per le ore 20:00.

A tal proposito, la ct Francesca Salvatore ha ufficializzato la lista delle convocate per le gare in agenda. Sono 17 le giocatrici selezionate: 3 portieri e 14 elementi di movimento. Fra loro ci sono le rientranti Anthea Polloni, Adrieli Berté e Brenda Bettioli, mentre a ottenere la prima convocazione è la classe 2004 Alexandra Divincenzo.

Di seguito l’elenco completo delle 17 selezionate. Giova ricordare che queste due amichevoli saranno importantissime, anche perché il Portogallo sarà poi una delle rivali dell’Italia nell’Elite Round di marzo, che si disputerà a Montesilvano e dove in palio ci saranno due pass per i Mondiali; con Ungheria e Svezia a completare il mini-girone.

Italia: le 17 convocate per le amichevoli con il Portogallo

Portieri: Anthea Polloni (Cagliari), Ana Carolina Sestari (Città di Falconara), Denise Carturan (Kick Off);

Giocatrici di movimento: Adrieli Berté (TikiTaka Francavilla), Brenda Bettioli (TikiTaka Francavilla), Sara Boutimah (TikiTaka Francavilla), Rebecca De Siena (TikiTaka Francavilla), Bruna Borges (Kick Off), Arianna Bovo (Kick Off), Greta Ghilardi (Kick Off), Ludovica Coppari (Pescara femminile), Gaby Vanelli (Pescara femminile), Erika Ferrara (Città di Falconara), Renata Adamatti (Bitonto), Alessia Grieco (Bitonto), Nicoletta Mansueto (Bitonto), Alexandra Divincenzo (Bitonto);

Staff – Commissario tecnico: Francesca Salvatore; Capo delegazione: Antonio Scocca; Segretario: Fabrizio Del Principe; Assistente allenatore: Sebastiano Giuffrida; Preparatore atletico: Gianni Colagiovanni; Preparatore dei portieri: Antonio Maggi; Video analista: Riccardo Manno; Medici: Pierluigi Martinelli e Giuseppe Maccauro; Fisioterapisti: Daniela Grande e Alessandro Sferrella; Nutrizionista: Marco Rufolo.

I precedenti

Sono 7 in totale gli incroci sin qui disputati fra Italia e Portogallo: il bilancio parla di 5 sconfitte e 2 pareggi per le azzurre che, anche in questo caso come avvenuto nelle gare contro la Spagna, cercheranno di rompere il tabù andando a caccia della prima vittoria contro le portoghesi.