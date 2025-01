Calcio a 5: l’Italia femminile fa la storia. Battuto per la prima volta il Portogallo!

Dopo aver battuto la Spagna in trasferta per 1-4 in un amichevole dello scorso dicembre, l’Italia si ripete griffando un’altra storica prima volta: in questo caso con il Portogallo. A Prato, infatti, nella seconda amichevole del mini-ciclo di incontri con le lusitane, Coppari e compagne hanno superato 1-0 le rivali.

Il 2-3 di ieri sera è messo alle spalle da una prestazione eccellente. Le azzurre sono tornate in campo determinate nell’andare a prendersi qualcosa di mai successo prima. Al 12′ proprio una rete di Coppari stappa la gara sistemando il punteggio su un 1-0 che poi diventerà definitivo al 40′, anche grazie alle tantissime parate di una Sestari insuperabile e alla voglia della difesa di sbarrare ogni tentativo ospite.

“Scherzando fra di noi – ha commentato la ct Francesca Salvatore – oggi abbiamo utilizzato un verbo, che è ‘minacciare’. Volevamo far capire a tutti che l’Italia c’è ed è consapevole dei propri mezzi e oltre la prestazione finalmente anche il risultato l’ha dimostrato. Siamo compatte, unite e a marzo arriveremo pronte. A fine gara ho buttato fuori un urlo che viene dalla soddisfazione di aver ottenuto un risultato che conferma quanto di buono stiamo facendo. Ora viene la parte più bella, sperando di godercela con l’orgoglio e l’emozione di questa sera”.

La vittoria di questa sera, oltre al valore in sé per sé della gara, diventa un ottimo viatico anche per l’Elite Round del prossimo mese di marzo, quando l’Italia si giocherà le sue chance di accedere ai Mondiali Femminili 2025, in un girone che fra le altre avversarie comprenderà anche lo stesso Portogallo.

ITALIA-PORTOGALLO 1-0 (pt 1-0)

Italia: Sestari, Borges, Bettioli, Adamatti, Boutimah, Coppari, Grieco, Mansueto, Vanelli, Ghilardi, Berté, Ferrara, De Siena, Carturan. Ct Salvatore

Portogallo: Odete Rocha, Janice Silva, Fifò, Pereira, Pedreira, Silva, Nunes, Teixeira, Rocha, Ribeiro, Azevedo, Ana Catarina, J. Moreira, L. Moreira. Ct Conceiçao

Reti: 12’pt Coppari (I)

Arbitri: Rutolo, Di Battista, Cini; Crono: Lacrimini