Bob: vince sempre Francesco Friedrich. Altro trionfo nel 4 ad Igls, ottimo quinto Patrick Baumgartner

Quarto appuntamento per la Coppa del Mondo di bob a 4, terza vittoria per Francesco Friedrich che continua a dominare incontrastato nella specialità. Arriva il pronto riscatto dopo la sconfitta subita nel 2 in terra austriaca.

Il teutonico si è imposto con il crono di 1:40.45, frutto del miglior crono in entrambe le run: statistiche che continuano ad aggiornarsi per il campione olimpico, è la vittoria numero 35 della carriera nella specialità.

Seconda posizione per il britannico Brad Hall, staccato di 28 centesimi, un centesimo più indietro troviamo l’altro tedesco, Johannes Lochner, vincitore ieri nel 2. Quarto invece Adam Ammour.

In casa Italia grande soddisfazione per la prova di Patrick Baumgartner che chiude quinto in rimonta, trovando il miglior risultato della stagione. Più indietro invece Mattia Variola, ventesimo, e Alex Verginer, 23mo.