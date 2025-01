Bob a 2, Lisa Buckwitz beffa Laura Nolte a Winterberg e si rilancia nella corsa al titolo

Dominio tedesco in casa. Tripletta per le atlete teutoniche nella gara di Winterberg (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di bob a 2 femminile 2024-2025. Sul budello della Renania Settentrionale-Vestfalia Lisa Buckwitz piazza il colpaccio (dopo aver vinto anche ieri nel monobob) davanti a Laura Nolte e Kim Kalicki e si rilancia in chiave Sfera di Cristallo.

A questo punto la classifica generale vede al comando ancora Laura Nolte con 660 punti contro i 627 di Lisa Buckwitz (-33 lunghezze) ed i 610 di Kim Kalicki (-50). Più distanti Melanie Hasler (536) e Kaillie Humphries (520).

Lisa Buckwitz ha fatto sua la gara con il tempo complessivo di 1:54.01 (prima manche in 57.25 e straordinaria seconda in 56.76) andando a rimontare e beffare la connazionale Laura Nolte (56.94 e 57.08) per un solo centesimo, mentre completa il podio l’ennesima padrona di casa, Kim Kalicki, (57.42 e 56.79) a 20 centesimi.

Quarta posizione per la statunitense Kaillie Humphries (57.54 e 57.22) a 75 centesimi, quinta per l’australiana Breeana Walker (57.48 e 57.29) a 76, mentre è sesta la svizzera Melanie Hasler (57.71 e 57.11) a 81.

Settima posizione per la francese Margot Boch (57.53 e 57.33) a 85 centesimi, ottava per l’austriaca Katrin Beierl (57.60 e 57.39) a 98, mentre è nona la polacca Linda Weiszewski (57.57 e 57.53) a 1.09, con la svizzera Debora Annen (57.62 e 57.77) che completa la top10 a 1.38. Non erano presenti atlete italiane.