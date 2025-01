BJK Cup, Shenzhen ospiterà le Finals dal 2025 al 2027

Sarà la città cinese di Shenzhen ad ospitare le Finals delle prossime tre edizioni della Billie Jean King Cup di tennis: dal 2025 al 2027 la Cina sarà qualificata di diritto all’ultimo atto della manifestazione in quanto Paese ospitante. Alle Finals del 2025 è già qualificata anche l’Italia in quanto detentrice del trofeo.

Billie Jean King ha affermato al sito ufficiale della competizione: “L’annuncio delle Finals della Billie Jean King Cup a Shenzhen dimostra il nostro impegno nel portare la passione e l’entusiasmo del tennis a squadre nazionali nei mercati di tutto il mondo. Shenzhen incarna lo spirito di crescita e innovazione che è al centro della Billie Jean King Cup, ampliando la portata del tennis e sostenendo il potere degli sport femminili“.

Zheng Qinwen, medaglia d’oro a Parigi 2024 ed attuale numero 5 WTA ha aggiunto: “Avere le Finals della Billie Jean King Cup a Shenzhen è un sogno che si avvera per me e per le altre tenniste cinesi. È un onore accogliere le migliori giocatrici del mondo nel nostro Paese d’origine, dove la passione per lo sport è ineguagliabile. Questo evento riflette l’incredibile progresso del tennis in Cina e mette in luce come gli sport femminili continuino a prosperare qui. Non vedo l’ora di vedere come ispirerà più ragazze a prendere in mano una racchetta da tennis e a sognare in grande“.

Ilana Kloss, presidente della Billie Jean King Cup Limited, ha commentato: “Siamo entusiasti di portare le Finals della Billie Jean King Cup e il tennis a squadre nazionali a Shenzhen, una città con una comunità e un’infrastruttura del tennis in rapida crescita. Questa mossa coraggiosa accrescerà la visibilità del tennis femminile e sosterrà la nostra missione di promuovere l’uguaglianza di genere e ispirare la prossima generazione di atlete. L’ascesa del tennis in Cina è stata fenomenale, con milioni di nuovi giocatrici e fan che si sono uniti allo sport. Siamo fiduciosi che questa partnership eleverà ulteriormente la Billie Jean King Cup“.

David Haggerty, presidente dell’ITF, ha concluso: “La Cina ha assistito a un’enorme impennata di popolarità del tennis, con oltre 20 milioni di persone che praticano questo sport, il che la rende la seconda Nazione più grande al mondo per numero di giocatori di tennis. L’investimento del Paese nelle infrastrutture del tennis e nello sviluppo dei talenti ha portato a risultati significativi sulla scena internazionale, tra cui trionfi olimpici e una crescente presenza nelle classifiche mondiali“.

Shen Mengying, amministratore delegato della Guoti Intelligence Global, ha affermato: “La Billie Jean King Cup rappresenta l’apice del tennis femminile e siamo orgogliosi di dare il benvenuto a questo prestigioso evento a Shenzhen. Siamo entusiasti di offrire una piattaforma di livello mondiale in cui gli atleti di tutto il mondo possono mostrare il loro talento, ispirare la prossima generazione e unirsi attraverso il potere dello sport. Insieme, stiamo intraprendendo un nuovo capitolo che amplificherà lo spirito di competizione, emancipazione e inclusività“.

Li Na, ex campionessa del Grand Slam, ed ex numero 2 al mondo, ha aggiunto: “È incredibilmente emozionante vedere le Finals della Billie Jean King Cup arrivare a Shenzhen nel 2025. Il tennis è cresciuto così tanto in Cina e ospitare questo prestigioso evento mette in mostra il talento che abbiamo sviluppato nel corso degli anni. Questo è più di un semplice torneo: è un’opportunità per ispirare la prossima generazione di giocatrici e fan in un ambiente che celebra la brillantezza del tennis femminile sulla scena mondiale“.