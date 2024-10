Billie Jean King 2025: rivoluzione nel format, fase a gironi preliminare. Ma nel 2026 si cambia di nuovo…

Sono state annunciate novità importanti per la Billie Jean King Cup, la massima competizione tennistica per Nazionali femminili. Nel 2025 si disputerà una fase a gironi nel mese di aprile: sette gruppi da tre squadre ciascuno, in casa di una delle compagini presenti nel raggruppamento.

Si gareggerà sulla distanza dei tre gironi, ogni testa a testa prevede due singolari e un doppio: le prime classificate dei sette gruppi accederanno alle Finals, a cui è ammessa di diritto il Paese che ospiterà gli atti conclusivi nel mese di novembre (date esatte ancora da definire) a patto che sia nella top-50 del ranking internazionale o che abbia una top-10 in singolare.

Le Finals prevederanno un tabellone a partire dai quarti di finale e ogni confronto consiste in due singolari e nell’eventuale doppio di spareggio. Sarà dunque diverso dalla versione attuale che prevede un primo turno tra otto compagini e le quattro vincitrici che si qualificheranno ai quarti di finale dove incroceranno le teste di serie. Nel 2026 torneranno gli scontri diretti in casa di una delle due contendenti per quanto riguarda i turni di qualificazione, come succederà per la Coppa Davis già dal prossimo anno.

Gli atti conclusivi della Billie Jean King Cup 2024 si disputeranno a Malaga (Spagna) dal 13 al 20 settembre. L’Italia è già quarti di finale, dove attende la vincente di Giappone-Romania, in quella parte di tabellone la Cechia aspetta una tra Spagna e Polonia. Nello spicchio superiore l’Australia incrocerà una tra Slovacchia e USA, mentre il Canada sfiderà o Germania o Gran Bretagna.