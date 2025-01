Biathlon, Italia ai piedi del podio nella staffetta maschile di Anterselva. La Francia fa quattro su quattro

Fanno quattro su quattro per la Francia in questa stagione dedicata alla staffetta maschile nella Coppa del Mondo di biathlon. Le nevi di Anterselva hanno confermato il dominio della compagine francese, che ha salutato la compagnia con la seconda frazione di Quentin Fillon Maillet e per il resto degli avversari non c’è stato altro da fare che provare a contendersi il resto dei gradini del podio.

Dopo una frazione di lancio di Fabien Claude (0+3) non entusiasmante, Fillon Maillet ha fatto la differenza con un 0+0 rapido al poligono e da quel momento Eric Perrot ed Emilien Jacquelin hanno potuto gestire la situazione, con Perrot altrettanto pazzesco nelle serie a terra e in piedi. Alla fine dalla fiera, Jacquelin ha potuto concludere con tranquillità, segnando il quattro con le mani all’arrivo, come le vittorie della squadra e tra l’altro anche le ricariche totali impiegate.

A contendersi il podio sono state Norvegia, Svezia e Italia e azzurri che sono stati in ballo fino alla fine con la frazione di Tommaso Giacomel. Daniele Cappellari ha aperto con un 0+2 al poligono, cambiando in nona posizione, mentre Lukas Hofer, con l’uso di una sola ricarica, ha portato in terza piazza gli azzurri. Elia Zeni è stato in grado di confermare la terza posizione (0+2) e poi Giacomel non è riuscito a trovare la perfezione nelle sessioni di tiro (ricarica sia nella prima serie che nella seconda).

Conclusione: quarto posto per la formazione tricolore con 0+8 e un distacco di 1’03″4. In piazza d’onore si è classifica la formazione norvegese a 43″6 (0+12) e gli svedesi hanno terminato in terza a 44″0 (1+8), con Sebastian Samuelsson piegato allo sprint da Vetle Sjaastad Christiansen, dopo aver rimontato alla grande nell’ultimo giro.