Biathlon, Finlandia sorprendente nella single mixed ad Oberhof. Italia 16ª, affossata da un virus

Ultima giornata di gare a Oberhof (Germania), quarta tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Nel borgo situato nella Selva di Turingia, a rappresentare tradizione e storia di questa disciplina, le novità dal fronte azzurro non erano state delle migliori. A causa di un virus intestinale che ha colpito gran parte del team tricolore, le formazioni delle staffette odierne sono state rivoluzionate e per questo al via della single mixed relay si sono presentati Patrick Braunhofer ed Ilaria Scattolo.

Una coppia inedita, data dall’emergenza, che ha conclusa in sedicesima posizione. Braunhofer ha tenuto più o meno in linea di galleggiamento il duo per quanto concerne la velocità di rilascio colpi al poligono e l’uso delle ricariche (4). Scattolo, di contro, ha probabilmente un po’ sentito la tensione. L’azzurrina ha usato quattro ricariche nella sua prima frazione e nell’ultima è andata in penalità (1+4). Alla fine della fiera, un distacco per l’Italia di 3:19.7 con un computo complessivo nelle serie di tiro di 1+12.

A sorpresa è stata la Finlandia a trionfare. La coppia formata da Tero Sappala e da Suvi Minkkinen si è esaltata e ha terminato la sua gara solo con l’uso di cinque ricariche, decisivo ai fini del successo. Il duo finnico ha preceduto di 5.8 quello francese con Quentin Fillon Maillet/Paula Botet (0+8) a 5.8 e la coppia tedesca composta da Justus Strelow e da Selina Grotian (0+11) a 24.9.

Non è bastato uno strepitoso Strelow al poligono per portare alla vittoria la squadra di casa, in quanto le sei ricariche di Grotian nell’ultima frazione sono state troppe al cospetto delle formazioni rivali. A completare la top-5 troviamo la Svizzera (1+8) a 46.4 e l’Austria (0+8) a 52.1. Appuntamento alle 14.30 per la staffetta mista che chiuderà questo appuntamento di Oberhof, con l’Italia che schiererà Tommaso Giacomel, Elia Zeni, Martina Trabucchi e Michela Carrara.