Biathlon, Coppa del Mondo Anterselva 2025. Quattro successi per gli uomini italiani. L’ultimo, nel 2024, targato da Lukas Hofer

Le tradizioni vanno onorate e rispettate. Dunque, per la Coppa del Mondo di biathlon, è tempo di chiudere il consueto trittico “O-R-A”. Pertanto, dopo Oberhof e Ruhpolding, è il momento di gareggiare ad Antholz. La lingua magari non cambia, ma la nazione sì! Ci si sposta dalla Germania all’Italia, dove la località porta il nome di Anterselva.

Siamo, ovviamente, in Südtirol. Il borgo altoatesino rappresenta un punto cardine del massimo circuito, poiché è quello in cui si è disputato il maggior numero di gare individuali di primo livello. Nel settore maschile si conta un gran totale di 114 competizioni (34 individuali, 45 sprint, 19 inseguimenti, 16 mass start). D’altronde non solo la tradizione è sconfinata, ma talvolta l’impianto ha recuperato tappe non disputate altrove.

Al di là del suddetto dato, Antholz si può fregiare del ruolo di “Classica monumento” avendo ospitato la bellezza di 6 edizioni dei Mondiali. Su queste nevi, gli uomini si sono sfidati per le medaglie iridate nel 1975, 1976, 1983, 1995, 2006 e 2020. Infine, non bisogna dimenticare come nel 2026 l’arena sarà teatro dei Giochi olimpici. Più location di culto di così, non è possibile!

BIATHLON – COPPA DEL MONDO

TAPPA N° 6 – SETTORE MASCHILE

Località: Anterselva (Italia)

Prima volta in calendario: febbraio 1975 (Mondiali)

Prima tappa di Coppa del Mondo: febbraio 1978

Si è gareggiato l’ultima volta nel: gennaio 2024

Grandi eventi organizzati:

Mondiali 1975, 1976, 1983, 1995, 2006 e 2020

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

Venerdì: Sprint

Sabato: Staffetta

Domenica: Inseguimento

ATLETA PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO

BJØRNDALEN Ole Einar [NOR] – 15 vittorie

(2 IN, 5 SP, 5 PU, 3 MS) da gennaio 1996 a gennaio 2008

ALBO D’ORO ULTIMO QUINQUENNIO

2020 (SP) – LOGINOV Alexander [RUS] {Mondiali}

2020 (PU) – JACQUELIN Emilien [FRA] {Mondiali}

2020 (IN) – FOURCADE Martin [FRA] {Mondiali}

2020 (MS) – BØ Johannes Thingnes [NOR] {Mondiali}

2021 (IN) – LOGINOV Alexander [RUS]

2021 (MS) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

2022 (IN) – BABIKOV Ivan [RUS]

2022 (MS) – DOLL Benedikt [GER]

2023 (SP) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

2023 (PU) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

2024 (SP) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

2024 (PU) – CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad [NOR]

ATLETI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

15 (10-4-1) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

7 (1-4-2) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]

4 (0-3-1) – BØ Tarjei [NOR]

4 (0-2-2) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]

4 (0-1-3) – FAK Jakov [SLO]

3 (2-0-1) – LOGINOV Alexander [RUS]

2 (1-0-1) – JACQUELIN Emilien [FRA]

2 (0-2-0) – EDER Simon [AUT]

2 (0-1-1) – GUIGONNAT Antonin [FRA]

2 (0-1-1) – PONSILUOMA Martin [SWE]

1 (1-0-0) – HOFER Lukas [ITA]

1 (1-0-0) – BABIKOV Anton [RUS]

1 (1-0-0) – CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad [NOR]

1 (0-1-0) – TSVETKOV Maxim [RUS]

1 (0-1-0) – DALE Johannes [NOR]

1 (0-0-1) – KHALILI Said Karimulla [RUS]

1 (0-0-1) – KÜHN Johannes [GER]

1 (0-0-1) – SØRUM Vebjørn [NOR]

N.B. : vengono riportati tutti gli uomini formalmente in attività, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche o impedimenti di altra natura.

NAZIONI, PODI E VITTORIE

84 (31-28-25) – NORVEGIA

82 (27-24-31) – GERMANIA [All-Inclusive]

42 (13-15-14) – FRANCIA

39 (11-12-16) – RUSSIA

32 (13-11-8) – URSS + CSI

17 (5-6-6) – AUSTRIA

12 (5-6-1) – SVEZIA

12 (4-6-2) – ITALIA

5 (0-2-3) – SLOVENIA

4 (2-0-2) – UCRAINA

4 (1-0-3) – BIELORUSSIA

3 (1-1-1) – REP.CECA

3 (1-1-1) – FINLANDIA

2 (1-0-1) – POLONIA

1 (0-1-0) – CINA

I PODI ITALIANI DEL PASSATO

Vittorie

23 gennaio 1988 – PASSLER Johann (IN)

23 gennaio 1993 – CARRARA Pier Alberto (SP)

22 gennaio 1999 – CATTARINUSSI René (SP)

17 gennaio 2014 – HOFER Lukas (SP)

2° posto

16 gennaio 1986 – TASCHLER Gottlieb (IN)

20 gennaio 1990 – ZINGERLE Andreas (IN)

26 gennaio 1991 – ZINGERLE Andreas (SP)

20 gennaio 1994 – FAVRE Patrick (IN)

22 gennaio 1994 – CARRARA Pier Alberto (SP)

18 gennaio 1997 – CARRARA Pier Alberto (SP)

3° posto

21 gennaio 1988 – ZINGERLE Andreas (SP)

21 gennaio 1993 – MUTSCHELECHNER Elmar (SP)

ITALIANI, PRECEDENTI UOMINI IN ATTIVITA’

HOFER Lukas

Gare disputate: 31

Vittorie: 1

Podi: 1

Ingressi nella top-ten: 6

GIACOMEL Tommaso

Gare disputate: 6

Ingressi nella top-ten: 2

Miglior risultato: 7° posto (SP gennaio 2023)

BIONAZ Didier

Gare disputate: 7

Miglior risultato: 13° posto (IN gennaio 2021)

BRAUNHOFER Patrick

Gare disputate: 2

Miglior risultato: 36° posto (IN gennaio 2024)

Vantano presenze senza ingressi in zona punti anche Daniele Cappellari, Daniele Fauner ed Elia Zeni.

STAFFETTE, ULTIMI 5 PODI

2017 – GERMANIA, Norvegia, Russia

2020 {Mondiali} – FRANCIA, Norvegia, Germania

2021 – FRANCIA, Norvegia, Russia

2022 – NORVEGIA, Russia, Germania

2023 – NORVEGIA, Francia, Germania

STAFFETTE, PRECEDENTI ITALIA

Vittorie

26 gennaio 1992 – (Leitgeb, Passler, Carrara, Zingerle)

2° posto

19 gennaio 1997 – (Cattarinussi, Pallhuber, Favre, Carrara)

24 gennaio 1999 – (Cattarinussi, Favre, Pallhuber, Carrara)

23 gennaio 2011 – (De Lorenzi, Vuillermoz, Hofer, Windisch M.)

3° posto

14 gennaio 1996 – (Cattarinussi, Pallhuber, Favre, Carrara)

25 gennaio 2003 – (Cattarinussi, Vuillermoz, Da Canal, Pallhuber)