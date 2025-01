Basket: Varese batte Treviso in volata, Trieste e Virtus Bologna chiudono bene il girone d’andata in Serie A

Si chiude ufficialmente, con un pomeriggio di partite di variabile lettura, il girone d’andata della Serie A 2024-2025. La quindicesima giornata ha definito un tabellone delle Final Eight di Coppa Italia che già solo mettendo di fronte Milano e Virtus Bologna crea le premesse per situazioni particolarissime su tutta la linea.

OPENJOBMETIS VARESE-NUTRIBULLET TREVISO 92-89

Vittoria di capitale importanza per Varese, che allontana lo spettro retrocessione. Prime fasi tutte a favore dell’Openjobmetis, che ha in Tyus, Johnson e Librizzi i fautori di un 14-5 che detta subito il ritmo partita. Il vantaggio rimane sostanzialmente quello fino a fine primo quarto, poi nel secondo si aggiunge anche Bradford e viene superata la doppia cifra di vantaggio con Bradford. Alviti diventa anch’egli protagonista con la schiacciata del 48-33, e all’intervallo il punteggio è 56-43 con il tiro di Hands, autentico fattore sia nelle fasi iniziali che in quelle verso la metà gara. Al rientro in campo è lui a schiacciare per tenere alti i giri biancorossi, ma dal 61-46 firmato Johnson da tre improvvisamente l’attacco varesino si blocca. Treviso non chiede di meglio, con Akobungu-Ehoigu riesce a reagire e il parziale è violentissimo, 0-16 con tripla di Caroline del vantaggio. A quel punto si va punto a punto fino al 73-72 a 10′ dal termine, e soprattutto fin praticamente al termine con la Nutribullet che riesce ad avere anche un 80-83 da Bowman, subito chiuso da Librizzi da tre. Ed è lo stesso Librizzi che diventa fondamentale nell’incerto finale, con canestri e liberi che sanno di vittoria nel momento in cui Macura spedisce sul secondo ferro la tripla per l’overtime.

TOP SCORER

VARESE – Hands 21, Johnson 18, Alviti 17

TREVISO – Bowman 18, Caroline 16, Macura 14

PALLACANESTRO TRIESTE-ESTRA PISTOIA 80-75

Vittoria di grande valore di Trieste di fronte ai 5500 abbondanti del PalaTrieste: contenuta la rimonta di Pistoia, che non riesce a fermare la sua serie abbondantemente negativa delle ultime giornate. Si comincia senza equilibrio: tutta la squadra giuliana concorre al 14-7 iniziale, poi si rivelano più protagonisti Ross e Ruzzier, mentre dall’altra parte il rientro lo riescono a trovare soprattutto Kemp e Forrest: 22-21 dopo 10′. Trieste riesce a riprendere la via giusta con Reyes e Valentine, ma è anche Brooks a spingere i padroni di casa sul 37-28 che poi diventa 46-30 grazie all’apporto anche di Uthoff. All’intervallo Pistoia limita i danni sul 47-36. Non sembra cambiare di molto il canovaccio del terzo periodo, con il vantaggio triestino che rimane sempre all’incirca quello, soprattutto con il brillante sforzo di Candussi. Dal 64-54, però, più volte l’Estra prova a rientrare, sempre con Forrest protagonista (benché anche Silins qualcosa cerchi di fare, e anche Kemp s’inventi qualche buon numero). Trieste però gestisce e porta a casa la vittoria.

TOP SCORER

TRIESTE – Valentine 17, Candussi 12, Uthoff e Brooks 10

PISTOIA – Forrest e Kemp 22, Silins 12

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-NAPOLI BASKET 86-75

Vittoria di sostanziale padronanza della situazione per la Virtus Bologna, che fin dall’inizio non ha difficoltà contro una pur volenterosa Napoli, la quale dovrà affrontare il girone di ritorno con la speranza di rimettere in piedi una stagione da due sole vittorie nell’andata. Scappa subito la Segafredo, con Cordinier, Polonara e Belinelli che portano subito il punteggio sul 12-4 e non fanno voltare indietro i compagni, con Pajola che segue e spinge ancora. Risultato: 26-13 dopo un quarto. Il vantaggio bolognese arriva anche a 16 punti con Tucker e Akele, ma di qui arriva uno 0-13 partenopeo con Bentil, Green e Treier (due triple in fila): 34-31. Belinelli sblocca la situazione, facendo così ripartire la squadra di Ivanovic e chiudendo a 16 punti una prima metà di gara da 44-35. Grazulis ne mette quattro in fila al rientro dagli spogliatoi, ed è così che il divario viene nei fatti ristabilito dalle V nere, trascinate tanto dal già citato lettone quanto dalla coppia Pajola-Polonara (con Belinelli che agisce sempre): 74-56 a 10′ dal termine. A questo punto è tutta gestione per i padroni di casa, che mandano in porto la questione intera sull’86-75.

TOP SCORER

BOLOGNA – Belinelli 20, Grazulis 16, Polonara 14

NAPOLI – Pullen 17, Treier 16, Totè 15

CLASSIFICA

1 Brescia 24

2 Trapani 22

3 Trento 22

4 Bologna 22

5 Milano 20

6 Reggio Emilia 18

7 Trieste 18

8 Tortona 18

9 Treviso 14

10 Venezia 14

11 Varese 12

12 Sassari 12

13 Scafati 8

14 Pistoia 6

15 Cremona 6

16 Napoli 4