Basket: tegola Virtus Bologna. Lungo stop per Will Clyburn

“Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che nel corso della gara di campionato con Reggio Emilia, Will Clyburn ha riportato una lesione parziale alla fascia plantare del piede sinistro. Il giocatore si sottoporrà a trattamenti specifici, verrà rivalutato periodicamente e rimarrà assente dalle competizioni per un periodo non inferiore alle 10 settimane”.

Il comunicato delle “V Nere” parla chiaro: tegola pesante per Duško Ivanovic e i suoi, visto che l’ala piccola statunitense di fatto si fermerà almeno per due mesi in uno momenti più caldi della stagione, visto che da qui a fine marzo potrebbero determinarsi i destini degli emiliani sia per la griglia playoff della Serie A sia eventualmente per un tentativo di rincorsa – difficile – ai Play-In di Eurolega.

Ora bisognerà capire come lo staff tecnico e la società vorranno muoversi per sostituire Clyburn: cercare una soluzione interna nel roster a disposizione o tornare sul mercato? Nei prossimi giorni sicuramente ci saranno sviluppi.

Di certo il classe 1990, con un passato al CSKA Mosca e all’Efes, non sarà facile da rimpiazzare anche perché dall’arrivo di Ivanovic in panchina le sue medie partita si erano alzate da 11,6 a 13,6 punti a partita.