Basket, sconfitta in trasferta per la Virtus Bologna in Eurolega contro il Panathinaikos. Nunn e Yurtseven decisivi

La Virtus Bologna esce sconfitta dalla trasferta in Grecia contro il Panathinaikos Atene in Eurolega. 111-90 il punteggio finale, con i bianconeri che dopo aver lottato punto a punto per 20′ hanno ceduto di schianto nei minuti finali di fronte allo strapotere offensivo dei campioni in carica. Quattordicesimo ko stagionale per le V-nere ancora al diciassettesimo posto, che interrompono la striscia di due successi consecutivi casalinghi contro Barcellona ed ASVEL Villeurbanne.

Kendrick Nunn ed Omer Yurtseven mettono il sigillo sulla vittoria degli uomini di Ergin Ataman con 27 punti ciascuno, al pari di Juancho Hernangomez che accarezza la doppia doppia con 16 punti e 7 rimbalzi. 12 punti e 7 assist per Lorenzo Brown, con 25 punti di Will Clyburn e 15 di ‘Momo’ Diouf migliori realizzatori della compagine emiliana.

Avvio di match equilibrato (4-4), con Will Clyburn che porta in vantaggio la Virtus da tre (5-7). Il Panathinaikos risponde subito con un break di 6-0 (11-7), con l’ex Efes che rosicchia un paio di punti dalla lunetta (16-12). ‘Momo’ Diouf appoggia per il -2 (16-14), con Clyburn che va in doppia cifra (10 punti) piazzando la tripla che tiene in scia la Virtus Bologna (19-17). Parziale aperto di 8-0 degli ellenici per il +8 (28-20), con Juancho Hernangomez che chiude il primo quarto sul punteggio di 30-23.

Seconda frazione che si apre nel segno della Virtus: uno-due firmato Akele e Clyburn per il -2 (30-28), ma Nunn e Yurtseven danno ossigeno ai padroni di casa (34-28). Clyburn è immarcabile: tripla, 19 punti e -3 (34-31), con Marco Belinelli che si sblocca pareggiando i conti (36-36). Lorenzo Brown è perfetto dall’arco (45-38), con Yurtseven che si mette ancora in proprio per il massimo vantaggio Panathinaikos sul +9 (47-38): time-out immediato di coach Dusko Ivanovic, con l’asse azzurro Akele-Belinelli che prova a scotere la Virtus (49-42). Ci pensano però Papaetrou e Yurtseven a portare i campioni d’Europa in carica sul +12 all’intervallo lungo (54-42).

Nella ripresa la Segafredo cerca di reagire e colmare il gap: Alessandro Pajola fa 2/2 dalla lunetta (56-46), con Omer Yurtseven che chiude il 2+1 (58-46 e 21 punti per il turco). Botta e risposta tra Pajola e Nunn a suon di triple (64-49), con Juancho Hernangomez che emula il compagno e mantiene un margine rassicurante per il Panathinaikos (67-51). Clyburn e Grazulis guidano la reazione bianconera (69-57), con il lettone ex Trento che brucia la retina da lontano (71-60). Due triple consecutive di Brown e Sloukas fanno esplodere l’OAKA Altion (79-63), ma Grazulis non ci sta e spara la bomba del 79-66 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

Marco Belinelli trova tre punti dopo quasi due minuti per il -10 Virtus (79-69), con Matt Morgan che avvicina le V-nere poco dopo (79-71). Kendrick Nunn dà ossigeno al Panathinaikos (81-71), ma Andrejs Grazulis si mette in proprio con quattro punti in fila per il -6 (81-76 e 10 punti per lui). Nunn mostra ancora i muscoli con due triple in fila (87-78 e 24 punti), con Belinelli che pesca Matt Morgan per il -7 (87-80). Il Panathinaikos torna a spingere, con Osman ed ancora uno scatenano Nunn che segnano solo da lontano per il +13 (93-80) quando si entra nei 5’ decisivi. Altro piazzato di Yurtseven (95-80) che avvicina gli ateniesi alla vittoria, con Will Clyburn che prova a tenere in vita la Virtus prima che Lorenzo Brown e Cedi Osman sfondino quota cento punti (103-86). Isaia Cordinier e ‘Momo’ Diouf limitano seppur parzialmente i danni per il 111-90 con cui i bolognesi escono sconfitti dalla trasferta di Atene contro il Panathinaikos.