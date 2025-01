Basket, Reggio Emilia regge un tempo e poi crolla con Tenerife in Champions League

Debutto sfortunato per la Unahotels Reggio Emilia nella top 16 di Basketball Champions League: La squadra di Dimitris Priftis cade pesantemente nel primo confronto del gruppo K venendo sconfitta da Tenerife con un pesante 91-69; Marcelino Huertas guida i suoi, autori di uno strepitoso 14/25 da tre, con una prova da 27 punti e 7 assist, supportato da un David Kramer da 8/9 dal campo; a Reggio, che scoppia nel secondo tempo, non bastano i 15 di Barford e i 14 di Gombauld.

Nel primo quarto le due squadre rispondono colpo su colpo. Kramer segna il +6 con un tiro da tre punti, ma Winston risponde con la stessa moneta per l’8-6 al 4′. Shermadini e Huertas siglano il primo spazio per gli iberici, ma ci pensano Vitali e Cheatham a ricucire una prima volta. Tenerife continua a colpire dall’arco con Abromaitis e Shermadini, ma vi pensano Uglietti e Vitali a tenere Reggio in scia sul 23-21 del 10′.

In avvio di secondo parziale si segna pochino, sono Faried e Faye a siglare il vantaggio degli ospiti sul 26-27 al 14′. Tenerife regge l’urto e anzi controbatte: Huertas, Doornekamp e Kostadinov siglano un parziale di 12-2 che manda dietro Reggio Emilia di tre possessi (38-29). Barford e Faried chiudono il break, ma quattro punti di Huertas permettono ai padroni di casa di riallungare sul 42-34 del 20′.

Ci si aspetta una reazione della squadra di Priftis, ma è ancora Huertas a permettere a Tenerife di allungare con due canestri, è 49-36 al 23′. Gli iberici colpiscono come vogliono dall’arco e Kramer firma il +18 al 25′; Reggio non ha più forza di recuperare e piano piano affonda fino al -25 a un minuto dal termine