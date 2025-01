Basket, la Virtus Bologna va a casa dello Zalgiris di Trinchieri in Eurolega. Obiettivo diventare una mina vagante

Continua la scalata della Virtus Segafredo Bologna in Eurolega. La cura Ivanovic sta funzionando con quattro vittorie nelle ultime sei partite, l’ultima contro il Baskonia sottolineata da un arbitraggio discutibile; le Vu nere rimangono terzultime ma hanno l’obiettivo di diventare una mina vagante per la seconda parte della stagione continentale. Per ora si pensa partita per partita, andando in casa dello Zalgiris Kaunas di coach Andrea Trinchieri.

I lituani avevano iniziato al meglio la propria stagione, stazionando nelle posizioni più alte di classifica, ma le ultime quattro sconfitte in fila l’hanno fatta retrocedere addirittura al di fuori della zona play in, nonostante il record sia del 50%. Stanno influendo anche i numerosi infortuni; nell’ultima di campionato, vinta a fatica con il Nevezis, erano fuori Sylvain Francisco, Deividas Sirvydis, Lonnie Walker e l’ex di turno Bryant Dunston.

Non che la Virtus se la passi meglio per quanto riguarda la sanità del roster. Nemmeno nel successo con Napoli sono arrivati i recuperi di Toko Shengelia, Ante Zizic e Will Clyburn. Così facendo sono dovuti salire di tono altri giocatore, come Andrejs Grazulis, Achille Polonara e soprattutto Marco Belinelli, tornato scintillante nella partita di domenica.

Il georgiano è però rientrato in gruppo già alla vigilia del match con il Baskonia e si nutrono timide, timidissime speranze di riaverlo a disposizione. Ma si potrebbe non rischiarlo, poiché due giorni dopo si riscende in campo contro il Bayern Monaco: il solito tour de force dell’Eurolega, che ormai la Virtus accetta, alzando sempre di più il livello delle proprie prestazioni.